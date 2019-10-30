Рада перейменувала місто Переяслав-Хмельницький

Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Нардепи підтримали відповідний проект постанови

Верховна рада України підтримала за основу та в цілому проект постанови №2175 "Про перейменування міста Переяслав-Хмельницький Київської області", передає кореспондент РБК-Україна.

Передбачається перейменувати місто Переяслав-Хмельницький Київської області на місто Переяслав.

Перейменування підтримали 267 парламентаріїв.

Нагадаємо, в травні 2018 року комітет парламенту з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування рекомендував Верховній раді 8 скликання підтримати подання Київської обласної ради про перейменування міста Переяслав-Хмельницький Київської області.

Як писало РБК-Україна раніше, парламент 9 скликання раніше схвалив перейменування чотирьох населених пунктів. Відповідно, село Іванівка Любашівського району Одеської області перейменували в село Янівка; село Рябухине Нововодолазького району Харківської області - у Гуляй Поле; село Мелихівка Нововодолазького району Харківської області - у Миколаївку та село Текуче Косівського району Івано-Франківської області у село Текуча.