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Рада перейменувала місто Переяслав-Хмельницький

Новини » Політика    30.10.2019 - 13:33
Рада перейменувала місто Переяслав-Хмельницький
Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Нардепи підтримали відповідний проект постанови

Верховна рада України підтримала за основу та в цілому проект постанови №2175 "Про перейменування міста Переяслав-Хмельницький Київської області", передає кореспондент РБК-Україна.

Передбачається перейменувати місто Переяслав-Хмельницький Київської області на місто Переяслав.

Перейменування підтримали 267 парламентаріїв.

Нагадаємо, в травні 2018 року комітет парламенту з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування рекомендував Верховній раді 8 скликання підтримати подання Київської обласної ради про перейменування міста Переяслав-Хмельницький Київської області.

Як писало РБК-Україна раніше, парламент 9 скликання раніше схвалив перейменування чотирьох населених пунктів. Відповідно, село Іванівка Любашівського району Одеської області перейменували в село Янівка; село Рябухине Нововодолазького району Харківської області - у Гуляй Поле; село Мелихівка Нововодолазького району Харківської області - у Миколаївку та село Текуче Косівського району Івано-Франківської області у село Текуча.

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Новини України Верховна РадапереименованиеПереяслав-Хмельницкий
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