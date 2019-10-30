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Регламентний комітет направив подання на Дубневича на розгляд Ради

Новини » Політика    30.10.2019 - 18:23
Регламентний комітет направив подання на Дубневича на розгляд Ради
Фото: Ярослав Дубневич (wikimedia.org)

Регламентний комітет направив подання екс-депутата Дубневича на розгляд парламенту

У середу, 30 жовтня, Регламентний комітет направив подання на депутата 8-го скликання Ярослава Дубневича на розгляд Верховної ради. Про це заявив голова комітету Сергій Кальченко, передає кореспондент РБК-Україна.

Комітет передав подання про арешт Дубневича.

"Комітет розглянув подання про дачу згоди на обрання у відношенні народного депутата Ярослава Дубневича запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою (арешту). Висловлено ряд зауважень, які викладені в мотивувальній частині висновку комітету. Комітет відзначає, що уявлення про подання на обрання запобіжного заходу є законним, оскільки ініційовано та внесено належними суб'єктами з дотриманням Конституції, КПК та Регламенту ВР", - заявив Кальченко.

"Пропонується прийняти висновок на подання і прийняти рішення направити голові ВРУ висновок комітету, зазначені уявлення і пояснення депутата Дубневича для розгляду у ВРУ. За - 9. Хто проти? Утримався 1. Рішення прийнято більшістю", - реюмував він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Генеральна прокуратура готова повідомити про підозру Дубневичу у справі про виведення з активів "Укрзалізниці" на 93 млн грн.

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка заявив, що санкція статті, за якою Дубневича можуть притягнути до кримінальної відповідальності, передбачає до 12 років позбавлення волі.

Дубневичу загрожує до 12 років позбавлення волі, - генпрокурор Прокуратура готова повідомити Дубневичу про підозру
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