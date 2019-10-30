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Данія дозволила будівництво "Північного потоку-2"

Новини » Енергетика    30.10.2019 - 14:49
Данія дозволила будівництво "Північного потоку-2"
Ілюстративне фото (nord-stream2.com)

"Північний потік-2" прокладуть на південний схід від острова Борнхольм

Уряд Данії дав дозвіл на будівництво газопроводу "Північний потік-2" на датському континентальному шельфі. Про це йдеться в релізі Данської енергетичного агентства.

Повідомляється, що Данія надала компанії Nord Stream 2 AG дозвіл на будівництво ділянки газопроводу на континентальному шельфі на південний схід від острова Борнхольм в Балтійському морі.

"Дозвіл видається у відповідності з законом про континентальному шельфі та у відповідності з зобов'язаннями Данії щодо Конвенції ООН по морському праву. Данія зобов'язана дозволити будівництво транзитних трубопроводів з урахуванням ресурсів і навколишнього середовища і, якщо необхідно, вказати маршрут, за яким такі трубопроводи повинні бути прокладені", - йдеться в повідомленні.

Данія дозволила будівництво &quot;Північного потоку-2&quot;

Фото: погоджений маршрут "Північного потоку-2" (en-press.ens.dk)

Нагадаємо, в Конгресі США запропонували нові санкції проти "Північного потоку-2". Зокрема, пропонується заборонити в'їзд до США фізичним особам, які мають якесь відношення до будівництва "Північного потоку-2".

До цього міністр оборони Німеччини і президент Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Анегрет Крамп-Карренбауер заявила, що не існує можливостей зупинити будівництво "Північного потоку-2".

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