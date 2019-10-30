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У "Нафтогазі" відреагували на рішення Данії щодо "Північного потоку-2"

Новини » Енергетика    30.10.2019 - 15:40
У "Нафтогазі" відреагували на рішення Данії щодо "Північного потоку-2"
Фото: Андрій Коболєв (РБК-Україна)

Коболєв зазначив, що рішення Данії було очікуваним

Українська сторона очікувала на рішення Данії, яка сьогодні дозволила будівництво "Північного потоку-2", протягом осені. Про це у Facebook повідомив глава правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв.

За його словами, принципова позиція Данії затримувала проект, але "геополітичну зброю неможливо зупинити інструментами, які регулюють виключно торгові відносини". Коболєв зазначив, що тепер у "Нафтогазі" мають намір зосередитися на підтримці українських дипломатів у питанні посилення міжнародних санкцій проти Росії.

"Ще важливішим стає завершення реформи ринку газу і повне впровадження європейського енергетичного законодавства в Україні. Це законодавство буде захищати нас так само, як захищає споживачів Євросоюзу. Зберігається значення арбітражних і судових розглядів між "Нафтогазом" і "Газпромом", а також якісний анбандлінг, який дозволить Україні залучити потужного західного партнера до управління української ГТС", - додав Коболєв.

У &quot;Нафтогазі&quot; відреагували на рішення Данії щодо &quot;Північного потоку-2&quot;

Нагадаємо, раніше Коболєв заявляв, що залучення європейський партнерів до капіталу оператора ГТС України залишається вагомим аргументом проти газопроводу "Північний потік-2".

До цього він пропонував "Газпрому" організувати поставки газу, які раніше йшли через польський Opal, через газотранспортні системи (ГТС) України і Словаччини.

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Новини України Андрій КоболєвСеверный поток-2
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