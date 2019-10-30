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Путін заявив про готовність Росії до зустрічі у нормандському форматі

Новини » Політика     30.10.2019 - 22:20
Путін заявив про готовність Росії до зустрічі у нормандському форматі
Фото: Володимир Путін (kremlin.ru)

Разом з тим, Путін заявив, що зустріч повинна бути добре підготовлена і опрацьована

У середу, 30 жовтня, президент Росії Володимир Путін заявив про готовність до зустрічі в нормандському форматі за участю лідерів України, Німеччини, Франції та РФ. Про це він повідомив за підсумками спільної прес-конференції з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном в Будапешті, передають російські ЗМІ.

Однак, за словами Путіна, зустріч повинна бути "добре підготовлена і опрацьована".

"Що стосується зустрічі в "нормандському форматі": ми завжди готові до проведення будь-яких зустрічей, в тому числі в "нормандському форматі", лише б вони були добре підготовлені і не вели до порожніх розмов, а закінчувалися б конкретним результатом, який піде на користь, врегулювання в цілому", - сказав він, відповідаючи на питання, чи можлива зустріч у листопаді.

Нагадаємо, 22 жовтня в Кремлі заявили про призупинення підготовки нормандського саміту. Причиною стало те, що одна із сторін нібито "постійно змінює позицію".

Пізніше у Путіна озвучили нові умови для зустрічі. Президент Володимир Зеленський, за словами Кремля, повинен забезпечити виконання наказів з боку добровольців на Донбасі, які виступають проти розведення сил.

Глава Міністерства закордонних справ України Вадим Пристайко 29 жовтня повідомив, що є попередня дата нормандської зустрічі. За його словами, саміт відбудеться в кінці листопада.

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