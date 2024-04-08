Интервью Зеленского и выборы в Словакии: новости за выходные

Украинский президент Владимир Зеленский дал интервью, где ответил на все актуальные вопросы относительно ситуации в стране, а в Словакии прошли выборы главы государства.
Детальнее о том, что произошло на выходных, - в материале РБК-Украина.
Война России против Украины: последние новости
Новости за 6 апреля:
За пытки гражданских в Гостомеле будут судить офицера Росгвардии;
РФ атаковала Украину десятками дронов и тремя типами ракет;
Украинские морпехи показали, как на фронте работает дрон "Валькирия";
Под Авдеевкой в последние дни была самая массовая попытка РФ прорвать оборону;
Пограничники эффектно сожгли автомобиль оккупантов на юге Украины.
Новости за 7 апреля:
Из-за попадания дрона РФ в здание в Харькове трое пострадавших;
Британская разведка объяснила причины понижения темпов российского наступления в Украине;
В Харьковской области допускается принудительная эвакуация семей с детьми из северных районов;
Пограничники отразили вражеский штурм на Бахмутском направлении.
Президент Украины дал новое большое интервью. В котором рассказал о мобилизации, фронте и о том, что необходимо нашей стране для сдерживания российской агрессии.
В своем материале РБК-Украина собрала главные заявления по интервью президента.
В Словакии официально завершился второй тур выборов президента. Победу одержал партнер действующего премьера Петер Пеллегрини.
О том, что известно о новом президенте Словакии можно узнать в материале РБК-Украина.
Кандидат в президенты США Дональд Трамп неоднократно заявлял о намерениях завершить войну России против Украины через 24 часа в случае победы на выборах.
Западные СМИ узнали, что его план заключается в давлении на Киев для уступок Москве.
Глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что наступление российских войск ожидается в конце весны, в начале лета. Он также назвал, какие направления будут приоритетными для врага в этот раз.
В воскресенье, 7 апреля, Греция повысила уровень угрозы до второго наивысшего. Это произошло после того, как в субботу поступили сообщения о более чем 70 лесных пожарах по всей стране.
В субботу на станции метро "Минская" в Киеве произошло возгорание.
Германия анонсировала введение специальных дебетовых карточек, налагающих ограничения на то, как и где просители убежища могут тратить полученные выплаты от государства.
Три парламентских группы правительственной коалиции согласовали законопроект о введении специальных карт, который будет вынесен на голосование в нижней палате после того, как Партия зеленых приняла решение поддержать его после нескольких месяцев переговоров.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.