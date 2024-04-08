Интервью Зеленского и выборы в Словакии: новости за выходные

Война России против Украины: последние новости

Новости за 6 апреля:

Новости за 7 апреля:

Интервью Зеленского

Президент Украины дал новое большое интервью. В котором рассказал о мобилизации, фронте и о том, что необходимо нашей стране для сдерживания российской агрессии.

В своем материале РБК-Украина собрала главные заявления по интервью президента.

Выборы в Словакии

В Словакии официально завершился второй тур выборов президента. Победу одержал партнер действующего премьера Петер Пеллегрини.

О том, что известно о новом президенте Словакии можно узнать в материале РБК-Украина.

СМИ узнали план Трампа по завершению войны в Украине

Кандидат в президенты США Дональд Трамп неоднократно заявлял о намерениях завершить войну России против Украины через 24 часа в случае победы на выборах.

Западные СМИ узнали, что его план заключается в давлении на Киев для уступок Москве.

Буданов рассказал, когда ждать наступления РФ

Глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что наступление российских войск ожидается в конце весны, в начале лета. Он также назвал, какие направления будут приоритетными для врага в этот раз.

Греция повысила уровень угрозы из-за лесных пожаров

В воскресенье, 7 апреля, Греция повысила уровень угрозы до второго наивысшего. Это произошло после того, как в субботу поступили сообщения о более чем 70 лесных пожарах по всей стране.

В Киеве на одной из станций метро произошло возгорание

В субботу на станции метро "Минская" в Киеве произошло возгорание.

Германия готовит специальные банковские карты для беженцев

Германия анонсировала введение специальных дебетовых карточек, налагающих ограничения на то, как и где просители убежища могут тратить полученные выплаты от государства.

Три парламентских группы правительственной коалиции согласовали законопроект о введении специальных карт, который будет вынесен на голосование в нижней палате после того, как Партия зеленых приняла решение поддержать его после нескольких месяцев переговоров.