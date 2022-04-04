Франція вишле близько 30 російських дипломатів
Влада Франції прийняла рішення вислати ряд російських дипломатів. Йдеться приблизно про 30 співробітників посольства Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFM TV.
Як повідомили телеканалу у міністерстві закордонних справ Франції, рішення про висилку російських дипломатів є частиною підходу європейських країн у відповідь на військову агресію Росії проти України.
У відомстві також уточнили, що висилаються дипломати займалися діяльністю, яка суперечить інтересам безпеки Франції.
Нагадаємо, раніше Німеччина оголосила про висилку 40 російських дипломатів.
Зазначимо, сьогодні, 4 квітня, Литва і Латвія оголосили про зниження рівня дипломатичних відносин з Росією.
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