Швеція вирішила вислати трьох російських дипломатів
Уряд Швеції прийняв рішення про висилку співробітників посольства Росії. Йдеться про трьох дипломатів, які ведуть незаконну розвідувальну діяльність в країні.
Про це заявила міністр закордонних справ Швеції Анн Лінде, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Aftonbladet.
"Висилка дипломатів - справа непроста. Ми повинні постійно порівнювати власні інтереси з тим, що ми вважаємо за необхідне депортувати, але ми не виключаємо можливості, що їх може бути більше", - заявила Лінде.
За оцінками шведської Служби безпеки, близько десяти осіб у посольстві займаються незаконною діяльністю.
За словами Лінде, причина, по якій уряд не висилає більше людей, полягає в тому, що йому необхідно оцінити власні інтереси Швеції.
На сьогодні вже кілька країн Європейського Союзу оголосили, що висилають співробітників посольств Росії. Зокрема:
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