Данія висилає 15 російських дипломатів

Міністр закордонних справ Данії Йеппе Кофод заявив, що уряд висилає з країни 15 російських дипломатів. Вони повинні покинути Данію протягом 14 днів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politiken .

"Це історичний крок, який ми робимо тут з боку Данії, але ми також робимо це відповідно до великої кількості інших європейських країн, тому що ми хочемо захистити нашу безпеку і безпеку Данії", - заявив Кофод після засідання комітету із зовнішньої політики.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Франція вишле близько 30 російських дипломатів.

Крім того, 4 квітня Литва і Латвія оголосили про зниження рівня дипломатичних відносин з Росією.

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