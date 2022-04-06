Греція оголосила 12 співробітників посольства Росії персонами нон грата
Фото: Греція оголосила 12 співробітників посольства Росії персонами нон грата (pixabay.com)
Міністерство закордонних справ Греції оголосило 12 співробітників дипломатичних і консульських представництв РФ персонами нон грата.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС Греції.
Вони були оголошені небажаними відповідно до положень Віденської конвенції з дипломатичних питань 1961 року та Віденської конвенції з консульських питань 1963 року.
Сьогодні генеральний секретар Служби поінформував посла Росії про це рішення.
На сьогодні вже кілька країн ЄС оголосили, що висилають співробітників посольств Росії. Зокрема:
- Італія оголосила персонами нон грата 30 російських дипломатів.
- Данія висилає 15 росіян.
- Франція оголосила, що вишле близько 30 дипломатів.
- Німеччина висилає 40 співробітників посольства РФ.
- Литва наказала покинути країну послу РФ.
- Словаччина зажадала скоротити посольство Росії на 35 осіб.
- Швеція вирішила вислати трьох російських дипломатів;
- Латвія прийняла рішення вислати 13 дипломатів Росії.
- Іспанія вишле близько 25 співробітників посольства РФ.
- ЄС вислав кілька російських дипломатів.
- Естонія висилає 14 дипломатів і закриває консульство в Нарві.
- Словенія скорочує посольство РФ в країні.
- Португалія оголосила персонами нон грата 10 співробітників посольства РФ.
- Румунія оголосила 10 російських дипломатів персонами нон грата.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.