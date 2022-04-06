Греція оголосила 12 співробітників посольства Росії персонами нон грата

Міністерство закордонних справ Греції оголосило 12 співробітників дипломатичних і консульських представництв РФ персонами нон грата.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС Греції.

Вони були оголошені небажаними відповідно до положень Віденської конвенції з дипломатичних питань 1961 року та Віденської конвенції з консульських питань 1963 року.

Сьогодні генеральний секретар Служби поінформував посла Росії про це рішення.

На сьогодні вже кілька країн ЄС оголосили, що висилають співробітників посольств Росії. Зокрема: