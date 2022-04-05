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Іспанія вишле близько 25 російських дипломатів

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Мадрид, Вівторок 05 квітня 2022 14:57
Іспанія вишле близько 25 російських дипломатів Фото: глава МЗС Іспанії Хосе Мануель Альбарес (twitter.com/ialaism)
Автор: Валерія Поліщук

Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес оголосив, що Іспанія йде по стопах інших країн ЄС і також вишле російських чиновників. Уряд країни розглядає можливість вислати близько 25 співробітників російського посольства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на El Pais.

"Ми вирішили вислати з Іспанії російських дипломатів і співробітників посольства Росії в Іспанії, які становлять загрозу інтересам безпеки нашої країни і після жахливих дій, скоєних в останні дні в Україні, особливо в Бучі", - заявив міністр.

За його словами, зараз завершується робота над списком.

"Цей захід є частиною європейського процесу, до якого вже приєдналися Бельгія, Польща, Чехія, Нідерланди, а в останні години - Франція, Німеччина, Данія, Італія і служба зовнішніх дій ЄС", - сказав міністр.

При цьому він додав, що Іспанія вимагає, щоб військові злочини були негайно розслідувані, а винні в них покарані.

На сьогодні вже кілька країн Європейського Союзу оголосили, що висилають співробітників посольств Росії. Зокрема:

  • Італія оголосила персонами нон грата 30 російських дипломатів.
  • Данія висилає 15 росіян.
  • Франція оголосила, що вишле близько 30 дипломатів.
  • Німеччина висилає 40 співробітників посольства РФ.
  • Литва наказала покинути країну послу РФ.
  • Словаччина зажадала скоротити посольство Росії на 35 осіб.
  • Швеція вирішила вислати трьох російських дипломатів.

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