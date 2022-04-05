Естонія висилає 14 російських дипломатів і закриває консульство в Нарві

На тлі військових злочинів Росії в ході війни проти України з Естонії висилають 14 російських дипломатів. А також закривається російське консульство в Нарві і канцелярія в Тарту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МЗС Естонії .

Повідомляється, що вищевказані особи повинні залишити Естонію до 30 квітня.

За словами віце-канцлера міністерства закордонних справ Естонії Мярта Вольмера, в ситуації, коли постійно надходять повідомлення про жахливі вчинки російських збройних сил, у тому числі в Бучі та інших місцях, не можна говорити про продовження звичайних відносин з Росією.

Він також додав, що винні у військових злочинах і злочинах проти людяності повинні бути притягнуті до відповідальності.