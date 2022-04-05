Португалія оголосила персонами нон грата 10 співробітників посольства Росії

Португалія оголосила 10 співробітників російського посольства персонами нон грата. Їм наказано покинути країну протягом двох тижнів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TLDR News EU.

Як зазначає видання, Міністерство закордонних справ Португалії вважає діяльність висилаються російських дипломатів таким, що суперечить національній безпеці країни. Співробітникам дипмісії Росії дали два тижні на те, щоб покинути португальську територію. Оголошення співробітників російського посольства персонами нон грата відбулося після того, як ряд країн ЄС вислав дипломатів РФ через війну на Україні.