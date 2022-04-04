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Німеччина висилає з країни 40 російських дипломатів. Через "різанину в Бучі"

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Понеділок 04 квітня 2022 19:26
Німеччина висилає з країни 40 російських дипломатів. Через "різанину в Бучі" Фото: голова МЗС Німеччини Анналена Бербок (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Німеччина відреагувала на звірства, які чинили російські загарбники у Бучі. Прийняла рішення вислати 40 дипломатів Росії.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Spiegel.

За словами голови Міністерства закордонних справ Анналени Бербок, російські дипломати щодня працювали в Німеччині проти свободи й згуртованості суспільства.

"Фотографії з Бучі свідчать про прагнення до руйнування, яке виходить за всі межі. Тому ми оголосили значну кількість працівників російського посольства небажаними. Ми ініціюватимемо подальші реакції разом з нашими партнерами", - відзначає міністр.

Також Бербок обіцяє жорстку відповідь Німеччини на звірства Росії, серед яких посилення санкцій, розширення підтримки українських захисників й зміцнення східного флангу НАТО.

"Ми ще більше посилимо чинні санкції проти Росії, рішуче розширимо нашу підтримку збройних сил України, а також зміцнимо східний фланг НАТО", - пише міністр.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, згідно з даними виданням Bild, Росія може вислати ще до 100 російських дипломатів.

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