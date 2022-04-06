Норвегія оголосила трьох російських дипломатів персонами нон грата

Міністерство закордонних справ Норвегії прийняло рішення оголосити трьох дипломатів посольства Росії в Осло персонами нон грата. У відомстві заявили, що вони здійснювали діяльність, несумісну з їх дипломатичним статусом.

Про це заявила міністр закордонних справ Аннікен Хюітфельдт, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС Норвегії .

"Це є наслідком страхітливого розкриття злочинів російських військ проти цивільного населення, зокрема, в місті Буча під Києвом. У цій ситуації ми приділяємо особливу увагу небажаній російській діяльності в Норвегії", - сказала глава МЗС.

При цьому вона додала, що Норвегія разом з союзниками і партнерами буде продовжувати протистояти російській агресії і підтримувати Україну.

Країни Європейського Союзу почали масово висилати з країни російських дипломатів. Серед причин, несумісна з дипломатичним статусом діяльність, а також повномасштабна війна Росії проти України. На сьогоднішній про висилку співробітників посольств РФ заявили