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Норвегія оголосила трьох російських дипломатів персонами нон грата

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Осло, Середа 06 квітня 2022 15:00
Норвегія оголосила трьох російських дипломатів персонами нон грата Фото: Норвегія оголосила трьох російських дипломатів персонами нон грата (pixabay.com)
Автор: Валерія Поліщук

Міністерство закордонних справ Норвегії прийняло рішення оголосити трьох дипломатів посольства Росії в Осло персонами нон грата. У відомстві заявили, що вони здійснювали діяльність, несумісну з їх дипломатичним статусом.

Про це заявила міністр закордонних справ Аннікен Хюітфельдт, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС Норвегії.

"Це є наслідком страхітливого розкриття злочинів російських військ проти цивільного населення, зокрема, в місті Буча під Києвом. У цій ситуації ми приділяємо особливу увагу небажаній російській діяльності в Норвегії", - сказала глава МЗС.

При цьому вона додала, що Норвегія разом з союзниками і партнерами буде продовжувати протистояти російській агресії і підтримувати Україну.

Країни Європейського Союзу почали масово висилати з країни російських дипломатів. Серед причин, несумісна з дипломатичним статусом діяльність, а також повномасштабна війна Росії проти України. На сьогоднішній про висилку співробітників посольств РФ заявили

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