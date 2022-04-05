ЄС вислав низку російських дипломатів
Верховний представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель пообіцяв вислати кількох дипломатів з представництва РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на брифінг єврочиновника.
Після різанини в Бучі ЄС розширив санкції проти Росії. Нові обмеження стосуватимуться десятків компаній, а також політиків, бізнесменів і пропагандистів.
Окрім того, Боррель оголосив персонами нон грата низку дипломатів із посольства РФ при Євросоюзі. Точна кількість висланих росіян наразі невідома.
"Без рішучої відповіді не залишаться протиправні та підривні дії Росії, спрямовані проти безпеки ЄС загалом і окремих країн-членів. Сьогодні я оголошую персонами нон грата кількох посадовців постійного представництва РФ за діяльність, що суперечить статусу дипломата", – пояснив Боррель.
До слова, Євросоюз розробляє пакет санкцій на імпорт російських енергоносіїв.
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