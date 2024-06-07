ГУР уничтожило российский буксир, а Макрон анонсировал поставку Украине самолетов: новости за 6 июня

Вчера, 6 июня 2024 года украинские разведчики уничтожили возле Крыма российский буксир "Сатурн". А президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал поставки Украине боевых самолетов.
РБК-Украина собрало главные новости за 6 июня.
Главное управление разведки (ГУР) уничтожило российский буксир "Сатурн" в Крыму 6 июня. Разведчики показали видео.
"6 июня спецподразделение 9 департамента ГУР МО Украины у берегов временно оккупированного Крыма нанесло успешный удар по российскому рейдовому буксиру проекта 498 "Сатурн" или "Протей", - говорится в сообщении.
В результате операции в акватории озера Панское очередное судно российских захватчиков уничтожено.
"Разрушительное огневое поражение было нанесено после успешного прорыва линии оборонительных заграждений оккупантов в Черноморской акватории", - отметили разведчики.
Украина получит от Франции боевые самолеты в рамках военной помощи. Также будет предусмотрена программа подготовки пилотов.
"Франция помогает украинцам сопротивляться, но мы не хотим эскалации", - сказал президент Франции Эммануэль Макрон.
Макрон добавил, что во время его встречи с президентом Владимиром Зеленским он намерен начать новое сотрудничество.
Речь идет о предоставлении Украине самолетов Mirage 2000, а также обучении пилотов.
Канцлер Германии Олаф Шольц уже не так категоричен в вопросе предоставления Украине дальнобойных ракет Taurus.
В ходе своей речи в немецком правительстве Шольц прокомментировал возможность передачи Украине Taurus.
Немецкий канцлер подчеркнул, что он несет ответственность, чтобы "каждый ребенок, родившийся сегодня в Германии, не переживал войну в своей стране".
Он добавил, что перед любыми решениями по Taurus Германии следует провести консультации со своими союзниками.
"Мы будем действовать взвешенно. Мы тщательно взвешиваем все риски. Я поддерживаю это как канцлер, преданный миру и безопасности Германии", - отметил Шольц.
Украина надеется на высадку союзников, как это было 80 лет назад в Нормандии, для помощи в обороне от российских оккупантов.
У президента Владимира Зеленского во время его участия в торжествах поинтересовались, надеется ли он на "высадку" союзников в Украине.
"Да, надеюсь", – ответил президент.
Бюджетный комитет Бундестага одобрил закупку дополнительных артиллерийских боеприпасов калибра 155 миллиметров. Это связано с войной на Украине.
"С одной стороны, проект закупок может быть использован для продолжения поддержки Украины, которой остро необходимы боеприпасы, но может способствовать дальнейшему пополнению собственных запасов", - пишет Минобороны Германии.
Минобороны отмечает, что в позиционной войне на востоке Украины наблюдается высокий расход артиллерийских боеприпасов, особенно снарядов калибра 155 миллиметров. С этого времени Германия и другие союзники неоднократно предоставляли пакеты поддержки Украине.
Украинские правоохранители объявили подозрение российскому генералу Олегу Макаревичу. Он приказал подорвать Каховскую ГЭС год назад.
Олегу Макаревичу сообщено о подозрении по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством, совершенное по предварительному сговору группой лиц.
Ему грозит пожизненное лишение свободы.
Российские оккупанты наносят удары по Часовому Яру Донецкой области с помощью термобарических боеприпасов, которые "уничтожают все".
"Враг применяет по городу Времен Яр реактивные системы залпового огня с термобарическими боеприпасами. Это такие боеприпасы, которые уничтожают и выжигают все на своем пути", - рассказал спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин.
Он уточнил, что россияне хотят таким образом избавить украинских защитников от мест, где они могут обороняться.
По его словам, враг не пресекает попытки прорыва в районе Временного Яра и ведет активные обстрелы. На прошлой неделе оккупанты провели 8350 обстрелов позиций защитников. При этом сам Часов Яр россияне обстреляли 2300 раз.
6 июня в районе Временного Яра зафиксировано 1100 вражеских атак по минометам и артиллерии. По городу враг бил 302 раза. Также авиация россиян по состоянию на утро 6 июня сбросила 5 управляемых авиационных бомб.
Один из крупнейших интернет-провайдеров Москвы и области может обанкротиться из-за хакерской атаки украинской разведки. Речь идет о компании "Риалком".
Отмечается, что в начале недели украинская кибергруппировка BO Team в сотрудничестве с Главным управлением разведки Минобороны Украины провела масштабную DoS-атаку на серверы государственных учреждений РФ и крупные компании, выступающие спонсорами российской агрессии.
По имеющейся информации, общие потери "Риалком" превысили 178 млн рублей (почти 2 млн долларов), но к этому стоит добавить также потери клиентов компании, требующие возмещения убытков. Хакеры уверены, что конечные потери могут выйти далеко за пределы отметки в 200 млн рублей (свыше 2,2 млн долларов).
Правительство Германии разработало новый план на случай войны. Он предусматривает возможную эвакуацию населения, обязательную службу для призывников и многое другое.
Отмечается, что немецкое правительство представило новый военный план под названием "Рамковая директива по общей обороне". В документе прописаны меры, которые должны быть предприняты во время военного конфликта.
План предполагает, что в случае войны возвращается обязательная служба для призывников. Это означает, что граждане могут быть призваны в армию в любое время.
Согласно плану, войска НАТО должны быть переброшены через всю страну на восточный фланг, где также будут находиться силы Бундесвера.
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