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У россиян появилась возможность перезаряжать подводные лодки в Новороссийске, - Плетенчук

Четверг 06 июня 2024 18:50
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У россиян появилась возможность перезаряжать подводные лодки в Новороссийске, - Плетенчук Фото: начальник Центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга Украины Дмитрий Плетенчук (facebook.com/Taclbery)
Автор: Татьяна Степанова

Российские войска могут перезарядить подводные лодки в Новороссийске, не возвращаясь в пункт базирования во временно оккупированном Севастополе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга Украины Дмитрия Плетенчука в эфире телемарафона.

"С большой вероятностью можно сказать, что в пункте базирования Новороссийска у россиян появилась возможность перезаряжать подлодки, потому что мы уже неоднократно видим их применение без мер в пункты базирования Севастополя. Вероятно, эту проблему они решили. Это ожидаемо", - сказал Плетенчук.

По его словам, группировка российского флота в Черном море остается достаточно большой.

"Единственное, что они фактически сейчас свели применение корабельно-катерного состава только к подлодкам. Это либо носители крылатых ракет, которых у них остается три, либо просто подводная дизель-электрическая лодка проекта "Палтус". Мы видим выходы в море этих единиц последним порой. Сегодня это тот случай, когда количество кораблей вышло больше обычного, но это межбазовый переход, связанный с мерами безопасности. Они воплощают это, чтобы сохранить корабельно-катерный состав", - рассказал Плетенчук.

В то же время он добавил, что в настоящее время применения надводных кораблей не происходит. По словам спикера, с середины осени прошлого года было пять подтвержденных атак ракетами типа "Калибр", и при этом три из них были с подводных лодок.

Напомним, ранее мы сообщали, что катера "Раптор" начали сопровождать корабли Черноморского флота РФ в Крым. Так российские захватчики пытаются оградить свои корабли от украинских морских дронов.

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