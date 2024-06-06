У россиян появилась возможность перезаряжать подводные лодки в Новороссийске, - Плетенчук

"С большой вероятностью можно сказать, что в пункте базирования Новороссийска у россиян появилась возможность перезаряжать подлодки, потому что мы уже неоднократно видим их применение без мер в пункты базирования Севастополя. Вероятно, эту проблему они решили. Это ожидаемо", - сказал Плетенчук.

По его словам, группировка российского флота в Черном море остается достаточно большой.

"Единственное, что они фактически сейчас свели применение корабельно-катерного состава только к подлодкам. Это либо носители крылатых ракет, которых у них остается три, либо просто подводная дизель-электрическая лодка проекта "Палтус". Мы видим выходы в море этих единиц последним порой. Сегодня это тот случай, когда количество кораблей вышло больше обычного, но это межбазовый переход, связанный с мерами безопасности. Они воплощают это, чтобы сохранить корабельно-катерный состав", - рассказал Плетенчук.

В то же время он добавил, что в настоящее время применения надводных кораблей не происходит. По словам спикера, с середины осени прошлого года было пять подтвержденных атак ракетами типа "Калибр", и при этом три из них были с подводных лодок.