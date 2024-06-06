ГУР уничтожило российский буксир "Сатурн" (видео)
Главное управление разведки (ГУР) уничтожило российский буксир "Сатурн" в Крыму 6 июня. Разведчики показали видео.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГУР.
"6 июня спецподразделение 9 департамента ГУР МО Украины у берегов временно оккупированного Крыма нанесло успешный удар по российскому рейдовому буксиру проекта 498 "Сатурн" или "Протей", - говорится в сообщении.
В результате операции в акватории озера Панское очередное судно российских захватчиков уничтожено.
"Разрушительное огневое поражение было нанесено после успешного прорыва линии оборонительных заграждений окупантов в Черноморской акватории", - отметили разведчики.
Ситуация в Крыму
Украинские спецслужбы постоянно проводят операции по уменьшению корабельной группировки РФ, принимающей участие в войне против Украины с начала масштабного вторжения в феврале 2022 года.
Буквально в ночь на 6 июня ГУР провело очередную спецоперацию в Крыму. Представитель ГУР Андрей Юсов ранее рассказывал, что этой ночью в акватории Черного моря в оккупированном Крыму было уничтожено еще одно российское судно. Это была работа спецподразделений ГУР МО. Подробности обещали рассказать позже.
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