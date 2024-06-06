Шольц смягчил позицию по поводу передачи Украине ракет Taurus
Канцлер Германии Олаф Шольц уже не такой категоричный в вопросе предоставления Украине дальнобойных ракет Taurus.
Как сообщает РБК-Украина, заявление Шольца приводит "Голос Америки".
В ходе своей речи в немецком правительстве Шольц в очередной раз прокомментировал возможность передачи Украине Taurus.
Немецкий канцлер подчеркнул, что он несет ответственность, чтобы "каждый ребенок, который родился сегодня в Германии, не переживал войну в своей стране".
Он добавил, что перед любыми решениями насчет Taurus Германии следует провести консультации со своими союзниками.
"Мы будем действовать взвешенно. Мы тщательно взвешиваем все риски. Я поддерживаю это как канцлер, преданный миру и безопасности Германии", - отметил Шольц.
Позиция Шольца по Taurus
Напомним, ранее немецкий канцлер неоднократно отвергал возможность передачи Украине дальнобойных ракет Taurus.
В частности, в марте Шольц подчеркивал, что о таких поставках "не может быть и речи".
Глава немецкого правительства объяснял это тем, что для развертывания ракет якобы необходимо, чтобы немецкие солдаты присутствовали в Украине. Также он высказывал обеспокоенность, что "при неправильном использовании" Taurus могут атаковать Москву.
Отметим дальность действия Taurus - 500 километров. В случае передачи это будет самое дальнобойное вооружение, которое получит Украина от союзников.
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