ua en ru
Чт, 06 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Шольц смягчил позицию по поводу передачи Украине ракет Taurus

Берлин, Четверг 06 июня 2024 20:08
UA EN RU
Шольц смягчил позицию по поводу передачи Украине ракет Taurus Фото: Олаф Шольц, канцлер Германии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Канцлер Германии Олаф Шольц уже не такой категоричный в вопросе предоставления Украине дальнобойных ракет Taurus.

Как сообщает РБК-Украина, заявление Шольца приводит "Голос Америки".

В ходе своей речи в немецком правительстве Шольц в очередной раз прокомментировал возможность передачи Украине Taurus.

Немецкий канцлер подчеркнул, что он несет ответственность, чтобы "каждый ребенок, который родился сегодня в Германии, не переживал войну в своей стране".

Он добавил, что перед любыми решениями насчет Taurus Германии следует провести консультации со своими союзниками.

"Мы будем действовать взвешенно. Мы тщательно взвешиваем все риски. Я поддерживаю это как канцлер, преданный миру и безопасности Германии", - отметил Шольц.

Позиция Шольца по Taurus

Напомним, ранее немецкий канцлер неоднократно отвергал возможность передачи Украине дальнобойных ракет Taurus.

В частности, в марте Шольц подчеркивал, что о таких поставках "не может быть и речи".

Глава немецкого правительства объяснял это тем, что для развертывания ракет якобы необходимо, чтобы немецкие солдаты присутствовали в Украине. Также он высказывал обеспокоенность, что "при неправильном использовании" Taurus могут атаковать Москву.

Отметим дальность действия Taurus - 500 километров. В случае передачи это будет самое дальнобойное вооружение, которое получит Украина от союзников.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Помощь Украине Военная помощь Олаф Шольц Ракеты
NEWS
РФ пытается развить наступление на Покровск, Мирноград и Селидово, - ВСУ
РФ пытается развить наступление на Покровск, Мирноград и Селидово, - ВСУ
DAILY
10 детей вывез на лодке из оккупации. Как после подрыва Каховской ГЭС спортсмен спасал украинцев
Василина Копыткоредактор новостной ленты Styler 10 детей вывез на лодке из оккупации. Как после подрыва Каховской ГЭС спортсмен спасал украинцев