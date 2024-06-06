НАТО хочет обмениваться с Украиной новыми разведданными после разрешений на удары по РФ
Североатлантический альянс планирует расширить сотрудничество с Украиной в сфере обмена разведданными после того, как украинским военным разрешили наносить удары по российской территории.
Об этом заявил помощник генерального секретаря НАТО по новым вызовам безопасности Давид ван Вил, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Ван Вил в ходе первого форума оборонных инноваторов в Кракове рассказал, что Альянс готовит соглашение, которое вводит новые рамки для обмена разведывательными данными с Украиной. Работу над ним планируют завершить к юбилейному саммиту НАТО, который пройдет 9-11 июля в Вашингтоне.
Как пишет Bloomberg, НАТО, в частности, намерен обмениваться с Украиной разведданными о возможностях России в области радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
По словам Ван Вила, Альянс также хочет помочь Украине стать крупным поставщиком технологий после окончания войны.
"Украинцы внедряют инновации с очень высокой скоростью. Но, конечно, россияне не дураки. Это означает, что инновации на поле боя - не статичная вещь. Это больше похоже на шахматы", - добавил он.
Удары по России
Стоит заметить, что союзники Украины с начала полномасштабной войны запрещали украинским воинам использовать переданное оружие для нанесения ударов по России.
Но последнее время ситуация меняется - ряд стран заявил о том, что ВСУ все же могут бить по территории России западным оружием.
В частности, такое разрешение одобрил президент США Джо Байден. Украинские воины могут использовать американское оружие для ударов по территории России в районе Харьковской области.
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