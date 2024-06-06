Байден ответил, позволит ли Украине бить американским оружием по Москве и Кремлю
Президент США Джо Байден непреклонен в том, что американское оружие не должно использоваться для нанесения ударов по Москве или Кремлю после того, как он разрешил Украине использовать его в России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABC.
У Байдена спросили, применялось ли уже оружие американского производства в России с тех пор, как он разрешил его использование, ограничив применение районами вблизи Харьковской области. Президент не дал прямого ответа, но ясно дал понять, что удары не будут разрешены по Москве или Кремлю.
"Они разрешены для использования вблизи границы, когда они используются по другую сторону границы для атаки конкретных целей в Украине. Мы не разрешаем наносить удары на 200 миль (322 км, - ред.) вглубь России и не разрешаем наносить удары по Москве, по Кремлю", - заявил Байден.
В то же время американский лидер отреагировал на заявления российского диктатора Владимира Путина, что поставка оружия для нанесения ударов по РФ является "прямым участием в войне".
"Я знаю его более 40 лет. Он беспокоит меня уже 40 лет. Он не порядочный человек. Он диктатор, и ему приходится бороться за то, чтобы удержать свою страну и при этом не прекратить нападение. Мы не говорим о том, чтобы дать им оружие для нанесения ударов по Москве и Кремлю, для нанесения ударов прямо через границу, где они получают значительные обстрелы из обычного оружия, используемого россиянами для того, чтобы попасть в Украину и убивать украинцев", - заявил он.
Удары по РФ
После активизации российского наступления на Харьковскую область Украина призвала партнеров разрешить совершать удары по территории РФ оружием, которое они предоставили. При этом часть из них одобрили запрос.
В то же время президент США Джо Байден разрешил Силам обороны Украины наносить удары по военным объектам на территории РФ. Однако разрешение не распространяется на баллистические ракеты ATACMS.
После разрешения ударов Россия пригрозила США "фатальными последствиями".
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