Франция передаст Украине боевые самолеты Mirage 2000, - Макрон
Украина получит от Франции боевые самолеты в рамках военной помощи. Также будет предусмотрена программа подготовки пилотов.
Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro.
"Франция помогает украинцам сопротивляться, но мы не хотим эскалации", - сказал он.
Макрон добавил, что завтра во время его встречи с президентом Владимиром Зеленским он собирается начать новое сотрудничество.
Речь идет о предоставлении Украине самолетов Mirage 2000, а также обучение пилотов.
Что известно об этом самолете
Французский многоцелевой истребитель четвертого поколения, разработанный в 1970-х годах фирмой Dassault Aviation. На вооружении с 1984 года.
Основной боевой самолет ВВС Франции в конце 20 - начале 21 века. Состоит на вооружении нескольких стран Азии, Европы и Латинской Америки.
Mirage для Украины
О передаче самолетов Mirage для Украины писали журналисты в прошлом году, однако представители Воздушных сил отвергали эту идею и говорили, что сфокусированы на поставках F-16.
Более подробно о Mirage 2000 можно прочитать в материале РБК-Украина.
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