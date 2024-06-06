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Франция передаст Украине боевые самолеты Mirage 2000, - Макрон

Четверг 06 июня 2024 21:29
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Франция передаст Украине боевые самолеты Mirage 2000, - Макрон Архивное фото: президент Франции Эммануэль Макрон (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Украина получит от Франции боевые самолеты в рамках военной помощи. Также будет предусмотрена программа подготовки пилотов.

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro.

"Франция помогает украинцам сопротивляться, но мы не хотим эскалации", - сказал он.

Макрон добавил, что завтра во время его встречи с президентом Владимиром Зеленским он собирается начать новое сотрудничество.

Речь идет о предоставлении Украине самолетов Mirage 2000, а также обучение пилотов.

Что известно об этом самолете

Французский многоцелевой истребитель четвертого поколения, разработанный в 1970-х годах фирмой Dassault Aviation. На вооружении с 1984 года.

Основной боевой самолет ВВС Франции в конце 20 - начале 21 века. Состоит на вооружении нескольких стран Азии, Европы и Латинской Америки.

Mirage для Украины

О передаче самолетов Mirage для Украины писали журналисты в прошлом году, однако представители Воздушных сил отвергали эту идею и говорили, что сфокусированы на поставках F-16.

Более подробно о Mirage 2000 можно прочитать в материале РБК-Украина.

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Франция передаст Украине боевые самолеты Mirage 2000, - Макрон
Франция передаст Украине боевые самолеты Mirage 2000, - Макрон
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