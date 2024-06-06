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"Уничтожают все". РФ использует термобарические боеприпасы для атак на Часов Яр, - ВСУ

Часов Яр, Четверг 06 июня 2024 16:20
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"Уничтожают все". РФ использует термобарические боеприпасы для атак на Часов Яр, - ВСУ Иллюстративное фото: россияне бьют по Часовому Яру термобарическими боеприпасами (wikipedia.org)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты наносят удары по Часовому Яру Донецкой области при помощи термобарических боеприпасов, которые "уничтожают все".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назара Волошина в эфире телемарафона.

"Враг применяет по городу Часов Яр реактивные системы залпового огня с термобарическими боеприпасами. Это такие боеприпасы, которые уничтожают и выжигают все на своем пути", - рассказал Волошин.

Он уточнил, что россияне хотят таким образом лишить украинских защитников мест, где они могут обороняться.

По его словам, враг не прекращает попыток прорыва в районе Часового Яра и ведет там активные обстрелы. За прошлую неделю оккупанты провели 8350 обстрелов позиций защитников. При этом сам Часов Яр россияне обстреляли 2300 раз.

6 июня в районе Часового Яра зафиксировано 1100 вражеских атак из минометов и артиллерии. По городу враг бил 302 раза. Также авиация россиян по состоянию на утро 6 июня сбросила 5 управляемых авиационных бомб.

Как добавил Волошин, оккупанты провели три штурма, в большинстве из них они применяют бронетехнику. Украинские защитники смогли ликвидировать 75 россиян, 92 - получили ранения.

Спикер подчеркнул, что бойцы ВСУ продолжают держать Часов Яр под своим контролем.

Термобарическое оружие

Стоит заметить, что термобарическое оружие более разрушительно, чем обычное. Его могут использовать для уничтожения оборонных укреплений и не только.

Такой вид оружия наиболее эффективно действует в закрытых пространствах и часто используется в городских условиях ведения боевых действий.

Недавно стало известно, что Россия применяла термобарическое оружие для ударов по Волчанску.

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