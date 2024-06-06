ua en ru
Чт, 06 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Планирование - 80% успеха. Экс-командир "Кракена" рассказал о подготовке к операциям

Украина, Четверг 06 июня 2024 16:15
UA EN RU
Планирование - 80% успеха. Экс-командир "Кракена" рассказал о подготовке к операциям Архивное фото: украинские разведчики добывают информацию о силах противника (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Украинским военным для успешного выполнения задачи необходимо четко понимать силы и средства врага. В первую очередь, этим занимаются разведчики.

Об этом заявил полковник ГУР МО, экс-командир "Кракена" с позывным "Вито", сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью украинской журналистки Дженни Клочко.

По его словам, сначала техническая разведка проводит разведку, а потом уже дроны.

"Собирается информация, она оценивается, анализируется, а затем нарабатывается план. Все зависит от планирования, от того, как мы спланируем операцию. Планирование - это 80% успеха операции. 20% - это сама операция", - сказал военный.

Он отметил, что вся информация является ценной и без разведки они не смогут выполнить задание, потому что они не могут оценить правильно состав врага, его местоположение.

Война это творчество

"Вито" объяснил, что когда разведчики идут и визуально наблюдают, то приносят одну информацию, дроны - вторую информацию, а техническая разведка - третью информацию.

Предоставленная информация из трех независимых источников оценивается, и во время оценки военные видят ту картину, которой не видели до этого.

"Затем мы делаем глубокий анализ, нарабатываем планы, а затем эти планы доводим до тех подразделений, которые будут действовать в районах выполнения боевой задачи. Один из пунктов плана - это отвлекающий маневр, чтобы мы могли отвлечь врага. Война это творчество, здесь нет границ", - пояснил экс-командир "Кракена".

Что известно о подразделении Kraken

Kraken является отдельным разведывательно-диверсионным подразделением Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Его бойцы противостояли агрессии россиян в Харьковской области.

При этом они также действуют и в других регионах страны. К примеру недавно бойцы Kraken показали, как уничтожают оккупантов в районе города Часов Яр в Донецкой области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация ГУР Война в Украине
NEWS
РФ пытается развить наступление на Покровск, Мирноград и Селидово, - ВСУ
РФ пытается развить наступление на Покровск, Мирноград и Селидово, - ВСУ
DAILY
10 детей вывез на лодке из оккупации. Как после подрыва Каховской ГЭС спортсмен спасал украинцев
Василина Копыткоредактор новостной ленты Styler 10 детей вывез на лодке из оккупации. Как после подрыва Каховской ГЭС спортсмен спасал украинцев