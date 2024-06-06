СБУ объявила подозрение генералу РФ, который приказал подорвать Каховскую ГЭС
Украинские правоохранители объявили подозрение российскому генералу Олегу Макаревичу. Он приказал подорвать Каховскую ГЭС год назад.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.
Что известно о генерале
Правоохранители собрали доказательную базу на генерал-полковника, командующего группировкой войск "Днепр" Вооруженных сил РФ Олега Макаревича.
Фото: Генерал Макаревич (facebook.com/SecurSerUkraine)
По материалам дела, этот военачальник отдал приказ на подрыв дамбы Каховской гидроэлектростанции в ночь с 5 на 6 июня 2023 года.
Последствия подрыва
В результате этого преступления были полностью уничтожены объекты критической инфраструктуры, что привело к гибели по меньшей мере 35 человек, затоплению 46 населенных пунктов в Херсонской области и подтоплению 20 населенных пунктов в Николаевской области.
"Более того, из-за подрыва дамбы было частично прекращено водоснабжение Херсонской, Николаевской и Днепропетровской областей, а также временно оккупированного Крыма", - пишет спецслужба.
Также это создало угрозу для технического обслуживания Запорожской АЭС, а именно - нарушило функционирование охлаждающей системы атомной станции.
Что ему грозит
Олегу Макаревичу сообщено о подозрении по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством, совершенное по предварительному сговору группой лиц.
Ему грозит пожизненное лишение свободы.
Подрыв Каховской ГЭС
Год назад россияне взорвали дамбу Каховской ГЭС, что привело к техногенной катастрофе. Частично был затоплен город Херсон.
Гендиректор "Укргидроэнерго" Игорь Сирота заявил, что в сентябре 2022 года Украина знала, что РФ планирует заминировать и взорвать Каховскую ГЭС. При этом тогда никто не думал, что оккупанты разрушат полностью всю станцию.
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