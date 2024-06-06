ua en ru
Чт, 06 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

СБУ объявила подозрение генералу РФ, который приказал подорвать Каховскую ГЭС

Четверг 06 июня 2024 18:11
UA EN RU
СБУ объявила подозрение генералу РФ, который приказал подорвать Каховскую ГЭС Архивное фото: Олег Макаревич (рос СМИ)
Автор: Дмитрий Браславский

Украинские правоохранители объявили подозрение российскому генералу Олегу Макаревичу. Он приказал подорвать Каховскую ГЭС год назад.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.

Что известно о генерале

Правоохранители собрали доказательную базу на генерал-полковника, командующего группировкой войск "Днепр" Вооруженных сил РФ Олега Макаревича.

На картинке может быть: 1 лицо и текст «СЛУЖБА БЕЗОПАСНОСТИ УКРАЙНЫ ПО МАТЕРИАЛАМ СБУ ΤΑ огп ПОДЗОР ПОЛУЧИЛ РОССИЙСКИЙ ГЕНЕРАЛ, ПРИКАЗЫВАЮЩИЙ ПОДРЫВАТЬ КАХОВСКУЮ ГЭС ПОДЗРАНИЯ»

Фото: Генерал Макаревич (facebook.com/SecurSerUkraine)

По материалам дела, этот военачальник отдал приказ на подрыв дамбы Каховской гидроэлектростанции в ночь с 5 на 6 июня 2023 года.

Последствия подрыва

В результате этого преступления были полностью уничтожены объекты критической инфраструктуры, что привело к гибели по меньшей мере 35 человек, затоплению 46 населенных пунктов в Херсонской области и подтоплению 20 населенных пунктов в Николаевской области.

"Более того, из-за подрыва дамбы было частично прекращено водоснабжение Херсонской, Николаевской и Днепропетровской областей, а также временно оккупированного Крыма", - пишет спецслужба.

Также это создало угрозу для технического обслуживания Запорожской АЭС, а именно - нарушило функционирование охлаждающей системы атомной станции.

Что ему грозит

Олегу Макаревичу сообщено о подозрении по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством, совершенное по предварительному сговору группой лиц.

Ему грозит пожизненное лишение свободы.

Подрыв Каховской ГЭС

Год назад россияне взорвали дамбу Каховской ГЭС, что привело к техногенной катастрофе. Частично был затоплен город Херсон.

Гендиректор "Укргидроэнерго" Игорь Сирота заявил, что в сентябре 2022 года Украина знала, что РФ планирует заминировать и взорвать Каховскую ГЭС. При этом тогда никто не думал, что оккупанты разрушат полностью всю станцию.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности Украины Российская Федерация Херсонская область Война в Украине
NEWS
РФ пытается развить наступление на Покровск, Мирноград и Селидово, - ВСУ
РФ пытается развить наступление на Покровск, Мирноград и Селидово, - ВСУ
DAILY
10 детей вывез на лодке из оккупации. Как после подрыва Каховской ГЭС спортсмен спасал украинцев
Василина Копыткоредактор новостной ленты Styler 10 детей вывез на лодке из оккупации. Как после подрыва Каховской ГЭС спортсмен спасал украинцев