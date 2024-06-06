Как в Нормандии. Зеленский надеется, что союзники "совершат высадку" для помощи Украине

Украина надеется на "высадку союзников", как это было 80 лет назад в Нормандии, для помощи в обороне от российских оккупантов.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию мероприятия в честь 80 годовщины высадки союзников в Нормандии.

У главы государства во время его участия в торжествах поинтересовались, надеется ли он на "высадку" союзников в Украине.

Высадка в Нормандии

Напомним, 6 июня 1944 года военные Британии, Канады и США высадились в Нормандии (регион на севере Франции). Операция прошла удачно - союзникам удалось отбросить немецкие оккупационные войска, которые в то время контролировали Францию.

На побережье высадились более 150 тысяч солдат, такая операция стала крупнейшей высадкой морского десанта в истории.

Сегодня во Франции устроили торжественные мероприятия в честь 80-й годовщины высадки союзников в Нормандии. В них, в частности, принимает участие президент Украины Владимир Зеленский.

У главы украинского государства сегодня также запланированы переговоры с президентом США Джо Байденом, который тоже находится на мероприятии.

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