В Бундестаге одобрили закупку дополнительных 155-мм снарядов из-за потребностей Украины

Бюджетный комитет Бундестага одобрил закупку дополнительных артиллерийских боеприпасов калибра 155 миллиметров. Это связано с войной в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Минобороны Германии .

"С одной стороны, проект закупок может быть использован для продолжения поддержки Украины, которой остро необходимы боеприпасы, но также может способствовать дальнейшему пополнению собственных запасов", - пишет ведомство.

Минобороны отмечает, что в позиционной войне на востоке Украины наблюдается высокий расход артиллерийских боеприпасов, особенно снарядов калибра 155 миллиметров. С тех пор Германия и другие союзники неоднократно предоставляли пакеты поддержки Украине.

"Производство и поставки тысяч снарядов теперь согласованы с немецкой оружейной компанией для дальнейшей поддержки Украины и пополнения собственных запасов боеприпасов. Потребность в финансировании в размере почти 880 миллионов евро будет покрыта как из специальных фондов Бундесвера, так и из регулярного оборонного бюджета", - добавило Минобороны.

Соглашение на миллионы снарядов

При этом указывается, что бюджетный комитет также одобрил внесение изменений в рамочное соглашение с оборонной компанией.

Благодаря новому рамочному соглашению возможный объем заказов увеличился в несколько раз. Следует подчеркнуть, что в будущем снаряды будут производиться в Германии.

В договоре также содержится статья, позволяющая другим странам присоединиться к нему. Дания, Эстония и Нидерланды уже являются сторонами, которые об этом договариваются.