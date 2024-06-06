В Бундестаге одобрили закупку дополнительных 155-мм снарядов из-за потребностей Украины
Бюджетный комитет Бундестага одобрил закупку дополнительных артиллерийских боеприпасов калибра 155 миллиметров. Это связано с войной в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Минобороны Германии.
"С одной стороны, проект закупок может быть использован для продолжения поддержки Украины, которой остро необходимы боеприпасы, но также может способствовать дальнейшему пополнению собственных запасов", - пишет ведомство.
Минобороны отмечает, что в позиционной войне на востоке Украины наблюдается высокий расход артиллерийских боеприпасов, особенно снарядов калибра 155 миллиметров. С тех пор Германия и другие союзники неоднократно предоставляли пакеты поддержки Украине.
"Производство и поставки тысяч снарядов теперь согласованы с немецкой оружейной компанией для дальнейшей поддержки Украины и пополнения собственных запасов боеприпасов. Потребность в финансировании в размере почти 880 миллионов евро будет покрыта как из специальных фондов Бундесвера, так и из регулярного оборонного бюджета", - добавило Минобороны.
Соглашение на миллионы снарядов
При этом указывается, что бюджетный комитет также одобрил внесение изменений в рамочное соглашение с оборонной компанией.
Благодаря новому рамочному соглашению возможный объем заказов увеличился в несколько раз. Следует подчеркнуть, что в будущем снаряды будут производиться в Германии.
В договоре также содержится статья, позволяющая другим странам присоединиться к нему. Дания, Эстония и Нидерланды уже являются сторонами, которые об этом договариваются.
Потребность Украины в артснарядах
Артиллерийские снаряды остро нужны украинским войскам на передовой, однако до сих пор военные заявляют об их дефиците. При этом страны Запада пытаются нарастить их производство.
Институт изучения войны сообщал, что ВСУ начали получать артиллерийские боеприпасы из стран Запада, однако нынешние объемы еще не позволяют нашим защитникам эффективно противостоять россиянам.
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