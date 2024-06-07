ГУР уничтожило российский буксир, а Макрон анонсировал поставку Украине самолетов: новости за 6 июня

Вчера, 6 июня 2024 года украинские разведчики уничтожили возле Крыма российский буксир "Сатурн". А президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал поставки Украине боевых самолетов.

Война России против Украины: последние новости

ГУР уничтожило российский буксир "Сатурн" (видео)

Главное управление разведки (ГУР) уничтожило российский буксир "Сатурн" в Крыму 6 июня. Разведчики показали видео.

"6 июня спецподразделение 9 департамента ГУР МО Украины у берегов временно оккупированного Крыма нанесло успешный удар по российскому рейдовому буксиру проекта 498 "Сатурн" или "Протей", - говорится в сообщении.

В результате операции в акватории озера Панское очередное судно российских захватчиков уничтожено.

"Разрушительное огневое поражение было нанесено после успешного прорыва линии оборонительных заграждений оккупантов в Черноморской акватории", - отметили разведчики.

Франция передаст Украине боевые самолеты Mirage 2000, - Макрон

Украина получит от Франции боевые самолеты в рамках военной помощи. Также будет предусмотрена программа подготовки пилотов.

"Франция помогает украинцам сопротивляться, но мы не хотим эскалации", - сказал президент Франции Эммануэль Макрон.

Макрон добавил, что во время его встречи с президентом Владимиром Зеленским он намерен начать новое сотрудничество.

Речь идет о предоставлении Украине самолетов Mirage 2000, а также обучении пилотов.

Шольц смягчил позицию по передаче Украине ракет Taurus

Канцлер Германии Олаф Шольц уже не так категоричен в вопросе предоставления Украине дальнобойных ракет Taurus.

В ходе своей речи в немецком правительстве Шольц прокомментировал возможность передачи Украине Taurus.

Немецкий канцлер подчеркнул, что он несет ответственность, чтобы "каждый ребенок, родившийся сегодня в Германии, не переживал войну в своей стране".

Он добавил, что перед любыми решениями по Taurus Германии следует провести консультации со своими союзниками.

"Мы будем действовать взвешенно. Мы тщательно взвешиваем все риски. Я поддерживаю это как канцлер, преданный миру и безопасности Германии", - отметил Шольц.

Как в Нормандии. Зеленский надеется, что союзники "совершат высадку" для помощи Украине

Украина надеется на высадку союзников, как это было 80 лет назад в Нормандии, для помощи в обороне от российских оккупантов.

У президента Владимира Зеленского во время его участия в торжествах поинтересовались, надеется ли он на "высадку" союзников в Украине.

"Да, надеюсь", – ответил президент.

В Бундестаге одобрили закупку дополнительных 155-мм снарядов из-за нужд Украины

Бюджетный комитет Бундестага одобрил закупку дополнительных артиллерийских боеприпасов калибра 155 миллиметров. Это связано с войной на Украине.

"С одной стороны, проект закупок может быть использован для продолжения поддержки Украины, которой остро необходимы боеприпасы, но может способствовать дальнейшему пополнению собственных запасов", - пишет Минобороны Германии.

Минобороны отмечает, что в позиционной войне на востоке Украины наблюдается высокий расход артиллерийских боеприпасов, особенно снарядов калибра 155 миллиметров. С этого времени Германия и другие союзники неоднократно предоставляли пакеты поддержки Украине.

СБУ объявила подозрение генералу РФ, который приказал подорвать Каховскую ГЭС

Украинские правоохранители объявили подозрение российскому генералу Олегу Макаревичу. Он приказал подорвать Каховскую ГЭС год назад.

Олегу Макаревичу сообщено о подозрении по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством, совершенное по предварительному сговору группой лиц.

Ему грозит пожизненное лишение свободы.

"Уничтожают все". РФ использует термобарические боеприпасы для атак на Часов Яр, - ВСУ

Российские оккупанты наносят удары по Часовому Яру Донецкой области с помощью термобарических боеприпасов, которые "уничтожают все".

"Враг применяет по городу Времен Яр реактивные системы залпового огня с термобарическими боеприпасами. Это такие боеприпасы, которые уничтожают и выжигают все на своем пути", - рассказал спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин.

Он уточнил, что россияне хотят таким образом избавить украинских защитников от мест, где они могут обороняться.

По его словам, враг не пресекает попытки прорыва в районе Временного Яра и ведет активные обстрелы. На прошлой неделе оккупанты провели 8350 обстрелов позиций защитников. При этом сам Часов Яр россияне обстреляли 2300 раз.

6 июня в районе Временного Яра зафиксировано 1100 вражеских атак по минометам и артиллерии. По городу враг бил 302 раза. Также авиация россиян по состоянию на утро 6 июня сбросила 5 управляемых авиационных бомб.

Большой интернет-провайдер Москвы и области может обанкротиться после кибератаки Украины

Один из крупнейших интернет-провайдеров Москвы и области может обанкротиться из-за хакерской атаки украинской разведки. Речь идет о компании "Риалком".

Отмечается, что в начале недели украинская кибергруппировка BO Team в сотрудничестве с Главным управлением разведки Минобороны Украины провела масштабную DoS-атаку на серверы государственных учреждений РФ и крупные компании, выступающие спонсорами российской агрессии.

По имеющейся информации, общие потери "Риалком" превысили 178 млн рублей (почти 2 млн долларов), но к этому стоит добавить также потери клиентов компании, требующие возмещения убытков. Хакеры уверены, что конечные потери могут выйти далеко за пределы отметки в 200 млн рублей (свыше 2,2 млн долларов).

Обязательная служба, эвакуация и не только. Германия разработала план на случай войны

Правительство Германии разработало новый план на случай войны. Он предусматривает возможную эвакуацию населения, обязательную службу для призывников и многое другое.

Отмечается, что немецкое правительство представило новый военный план под названием "Рамковая директива по общей обороне". В документе прописаны меры, которые должны быть предприняты во время военного конфликта.

План предполагает, что в случае войны возвращается обязательная служба для призывников. Это означает, что граждане могут быть призваны в армию в любое время.

Согласно плану, войска НАТО должны быть переброшены через всю страну на восточный фланг, где также будут находиться силы Бундесвера.