ГУР знищило російський буксир, а Макрон анонсував поставку Україні літаків: новини за 6 червня

Війна Росії проти України: останні новини

ГУР знищило російський буксир "Сатурн" (відео)

Головне управління розвідки (ГУР) знищило російський буксир "Сатурн" в Криму 6 червня. Розвідники показали відео.

"6 червня спецпідрозділ 9 департаменту ГУР МО України біля берегів тимчасово окупованого Криму завдав успішного удару по російському рейдовому буксиру проекту 498 "Сатурн" або "Протей", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок операції в акваторії озера Панське чергове судно російських загарбників знищено.

"Руйнівне вогневе ураження було нанесене після успішного прориву лінії оборонних загороджень окупантів у Чорноморській акваторії", - зазначили розвідники.

Франція передасть Україні бойові літаки Mirage 2000, - Макрон

Україна отримає від Франції бойові літаки в рамках військової допомоги. Також буде передбачена програма підготовки пілотів.

"Франція допомагає українцям чинити опір, але ми не хочемо ескалації", - сказав президент Франції Еммануель Макрон.

Макрон додав, що під час його зустрічі з президентом Володимиром Зеленським він збирається розпочати нову співпрацю.

Йдеться про надання Україні літаків Mirage 2000, а також навчання пілотів.

Шольц пом'якшив позицію щодо передачі Україні ракет Taurus

Канцлер Німеччини Олаф Шольц вже не такий категоричний у питанні надання Україні далекобійних ракет Taurus.

У ході своєї промови у німецькому уряді Шольц вкотре прокоментував можливість передачі Україні Taurus.

Німецький канцлер підкреслив, що він несе відповідальність, щоб "кожна дитина, яка народилася сьогодні в Німеччині, не переживала війну в своїй країні".

Він додав, що перед будь-якими рішеннями щодо Taurus Німеччині слід провести консультації зі своїми союзниками.

"Ми будемо діяти виважено. Ми ретельно зважуємо всі ризики. Я підтримую це як канцлер, відданий миру та безпеці Німеччини", - зазначив Шольц.

Як у Нормандії. Зеленський сподівається, що союзники "здійснять висадку" для допомоги Україні

Україна сподівається на висадку союзників, як це було 80 років тому в Нормандії, для допомоги в обороні від російських окупантів.

У президента Володимира Зеленського під час його участі в урочистостях поцікавилися, чи сподівається він на "висадку" союзників в Україні.

"Так, сподіваюся", - відповів президент.

У Бундестазі схвалили закупівлю додаткових 155-мм снарядів через потреби України

Бюджетний комітет Бундестагу схвалив закупівлю додаткових артилерійських боєприпасів калібру 155 міліметрів. Це пов'язано з війною в Україні.

"З одного боку, проєкт закупівель може бути використаний для продовження підтримки України, якій гостро необхідні боєприпаси, але також може сприяти подальшому поповненню власних запасів", - пише Міноборони Німеччини.

Міноборони зазначає, що в позиційній війні на сході України спостерігається висока витрата артилерійських боєприпасів, особливо снарядів калібру 155 міліметрів. Відтоді Німеччина та інші союзники неодноразово надавали пакети підтримки Україні.

СБУ оголосила підозру генералу РФ, який наказав підірвати Каховську ГЕС

Українські правоохоронці оголосили підозру російському генералу Олегу Макаревичу. Він наказав підірвати Каховську ГЕС рік тому.

Олегу Макаревичу повідомлено про підозру за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Йому загрожує довічне позбавлення волі.

"Знищують усе". РФ використовує термобаричні боєприпаси для атак на Часів Яр, - ЗСУ

Російські окупанти завдають ударів по Часовому Яру Донецької області за допомогою термобаричних боєприпасів, які "знищують усе".

"Ворог застосовує по місту Часів Яр реактивні системи залпового вогню з термобаричними боєприпасами. Це такі боєприпаси, які знищують та випалюють все на своєму шляху", - розповів спікер оперативно-стратегічного угрупування військ "Хортиця" Назар Волошин.

Він уточнив, що росіяни хочуть у такий спосіб позбавити українських захисників місць, де вони можуть оборонятися.

За його словами, ворог не припиняє спроб прориву в районі Часового Яру і веде активні обстріли. Минулого тижня окупанти провели 8350 обстрілів позицій захисників. При цьому сам Часів Яр росіяни обстріляли 2300 разів.

6 червня в районі Часового Яру зафіксовано 1100 ворожих атак з мінометів та артилерії. По місту ворог бив 302 рази. Також авіація росіян станом на ранок 6 червня скинула 5 керованих авіаційних бомб.

Великий інтернет-провайдер Москви та області може збанкрутувати після кібератаки України

Один із найбільших інтернет-провайдерів Москви та області може збанкрутувати через хакерську атаку української розвідки. Йдеться про компанію "Ріалком".

Зазначається, що на початку тижня українське кіберугруповання BO Team у співпраці з Головним управлінням розвідки Міноборони України провело масштабну DoS-атаку на сервери державних установ РФ і великі компанії, які виступають спонсорами російської агресії.

За наявною інформацією загальні втрати "Ріалком" перевищили 178 млн рублів (майже 2 млн доларів), але до цього варто додати також втрати клієнтів компанії, які вимагають відшкодування збитків. Хакери впевнені, що кінцеві втрати можуть вийти далеко за межі позначки в 200 млн рублів (понад 2,2 млн доларів).

Обов'язкова служба, евакуація і не тільки. Німеччина розробила план на випадок війни

Уряд Німеччини розробив новий план на випадок війни. Він передбачає можливу евакуацію населення, обов'язкову службу для призовників і багато іншого.

Зазначається, що німецький уряд представив новий військовий план під назвою "Рамкова директива щодо загальної оборони". У документі прописано заходи, які мають бути вжиті під час військового конфлікту.

План передбачає, що в разі війни повертається обов'язкова служба для призовників. Це означає, що громадяни можуть бути призвані в армію в будь-який час.

Також, згідно з планом, війська НАТО мають бути перекинуті через усю країну на східний фланг, де також перебуватимуть сили Бундесверу.