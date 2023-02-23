ua ru
Чт, 23 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Карта войны в Украине на 23 февраля: данные британских разведчиков

Новина українською →
Четверг 23 февраля 2023 13:04
Карта войны в Украине на 23 февраля: данные британских разведчиков Фото: британская разведка опубликовала актуальную карту войны в Украине (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Российские войска продолжают атаковать позиции украинских защитников на Донбассе. Враг ведет наступательные действия на нескольких направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту, опубликованную в Twitter Минобороны Британии.

Согласно данным британской карты, российские войска пытаются наступать на трех направлениях в Донецкой и Луганской областях. В настоящее время бои проходят в районе населенных пунктов Сватово, Кременная, Бахмут и Угледар. Несмотря на численное преимущество, успехов в наступлении российская армия не имеет.

Украинские войска, в свою очередь, героически держат оборону и не дают врагу продвинутся ни на одном из направлений. Также бойцы ВСУ в некоторых населенных пунктах проводят собственные контратакующие действия.

Что касается других регионов, то там ситуация стабильная. Россияне продолжают наносить удары по мирным городам и селам в Херсонской, Запорожской, Харьковской, Сумской и Черниговской областях.

Карта войны в Украине на 23 февраля: данные британских разведчиков

Напомним, ранее в Генштабе ВСУ отметили, что Бахмутское направление остается самой сложной точкой фронта. В попытках захватить город россияне теряют убитыми тысячи военных, а наемников ЧВК "Вагнера" вообще оставляет на полях и не пускают назад живыми.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Великобритания Вооруженные силы Украины Война в Украине
NEWS
Без шансов на победу. Почему армия РФ вторая в мире, но только "на бумаге"
Без шансов на победу. Почему армия РФ вторая в мире, но только "на бумаге"
DAILY
Три месяца после деоккупации. Как Россия мстит Херсону за свободу и уничтожает город
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Три месяца после деоккупации. Как Россия мстит Херсону за свободу и уничтожает город