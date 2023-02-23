Карта войны в Украине на 23 февраля: данные британских разведчиков

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту, опубликованную в Twitter Минобороны Британии.

Согласно данным британской карты, российские войска пытаются наступать на трех направлениях в Донецкой и Луганской областях. В настоящее время бои проходят в районе населенных пунктов Сватово, Кременная, Бахмут и Угледар. Несмотря на численное преимущество, успехов в наступлении российская армия не имеет.

Украинские войска, в свою очередь, героически держат оборону и не дают врагу продвинутся ни на одном из направлений. Также бойцы ВСУ в некоторых населенных пунктах проводят собственные контратакующие действия.

Что касается других регионов, то там ситуация стабильная. Россияне продолжают наносить удары по мирным городам и селам в Херсонской, Запорожской, Харьковской, Сумской и Черниговской областях.