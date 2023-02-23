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Сотни атак и большие потери врага: Громов рассказал о боях у Марьинки и Угледара

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Киев, Четверг 23 февраля 2023 12:38
Сотни атак и большие потери врага: Громов рассказал о боях у Марьинки и Угледара Фото: заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

На Авдеевском и Шахтерском направлениях продолжаются ожесточенные бои, а ВСУ отбили сотни атак за последний месяц. Враг пытается захватить населенные пункты Марьинка и Угледар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексея Громова в ходе брифинга.

Он отметил, что враг несет значительные потери - ежедневно сотни убитыми и десятки единиц техники.

По словам Громова, в течение февраля украинские защитники отбили более 350 штурмов противника в районе Марьинки и более 180 в районе Угледара.

"Только вчера наши воины уничтожили 14 танков, 17 БМП, три МТЛБ, 2 миномета и БПЛА "Орлан" и 18 БПЛА типа квадрокоптер, и только подтвержденными убитыми враг потерял более 120 и ранеными 137 оккупантов при попытке ведения противником наступления, в том числе и в направлении населенного пункта Победа", - отметил бригадный генерал.

Напомним, в Генштабе отмечают, что самым сложным участком фронта остается Бахмутское направление. Россия вблизи Бахмута ежедневно теряет тысячи военных, а "вагнеровцев" вообще не считают.

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