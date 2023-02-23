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Австралия передаст Украине беспилотники и введет новые санкции против РФ

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Четверг 23 февраля 2023 16:49
Австралия передаст Украине беспилотники и введет новые санкции против РФ Фото: министр обороны Австралии Ричард Марлес (flickr.com)
Автор: Дмитрий Браславский

Австралия обещает передать Украине беспилотники для ВСУ. Также против России будут введены новые санкции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Австралии Ричарда Марлеса, которое приводит ABC.

Федеральное правительство передаст Украине беспилотные воздушные системы на сумму 33 миллиона долларов.

"Эта поддержка предоставит Вооруженным силам Украины возможность разведки, наблюдения и разведки на поле боя, поскольку они продолжают бороться с необоснованной агрессией России", - говорится в заявлении министра обороны Ричарда Марлеса.

На сегодня Австралия предоставила военную помощь на сумму более полумиллиарда долларов, включая 90 бронетранспортеров Bushmaster, артиллерию и боеприпасы.

"Австралия вводит дополнительные санкции против лиц в российском правительстве, тех, кто помогает продолжать эту войну, тех, кто финансирует эту войну, и распространяющих неправду для оправдания этой войны", - заявила министр иностранных дел Пенни Вонг.

Министр заявила, что санкционный режим Австралии против РФ является самым большим и это отражает поддержку народа Украины и основных норм суверенитета и территориальной целостности.

Напомним, что к списку выступивших против допуска белорусских и российских спортсменов к соревнованиям на международной арене государств присоединилась Австралия.

Австралия в среду, 1 февраля, объявила о введении дополнительных санкций против Ирана за поставку беспилотников РФ, которые она применяет против Украины.

Франция и Австралия договорились о производстве и снабжении 155-мм снарядов Украины для поддержки в войне против России.

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