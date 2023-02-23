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Финляндия передаст Украине три танка Leopard 2 для разминирования территорий

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Осло, Четверг 23 февраля 2023 13:26
Финляндия передаст Украине три танка Leopard 2 для разминирования территорий Фото: Украина получит от Финляндии три танка Leopard 2 для разминирования (pixabay com)
Автор: Наталья Юрченко

Финляндия решила передать Украине три танка Leopard 2 для разминирования территорий в рамках нового пакета помощи. Вместо этого страна приобретет новые танки у Германии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Финляндии.

Соответствующее решение принял президент Финляндии на основе предложения правительства.

"В рамках международной коалиции Финляндия передаст Украине три противоминных машины Leopard 2 и проведет обучение по использованию и обслуживанию бронетехники ", - говорится в сообщении.

Танки будут включены в 13 пакет военной помощи Украине на сумму более 160 млн евро. Правительство добавляет, что общая стоимость военной помощи Украине от Финляндии достигнет 750 млн. евро.

В Минобороны отмечают, что Финляндия закупит у Германии новые танки вместо тех, которые направит в Украину.

Напомним, ранее местные СМИ Финляндии сообщали, что сегодня правительство решит, присоединится ли страна к танковой коалиции Украины.

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