Финляндия передаст Украине три танка Leopard 2 для разминирования территорий

Финляндия решила передать Украине три танка Leopard 2 для разминирования территорий в рамках нового пакета помощи. Вместо этого страна приобретет новые танки у Германии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Финляндии.

Соответствующее решение принял президент Финляндии на основе предложения правительства.

" В рамках международной коалиции Финляндия передаст Украине три противоминных машины Leopard 2 и проведет обучение по использованию и обслуживанию бронетехники ", - говорится в сообщении.

Танки будут включены в 13 пакет военной помощи Украине на сумму более 160 млн евро. Правительство добавляет, что общая стоимость военной помощи Украине от Финляндии достигнет 750 млн. евро.