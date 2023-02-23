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ВСУ уничтожили 16 танков, 24 ББМ и 790 оккупантов: потери РФ за сутки

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Украина, Четверг 23 февраля 2023 08:09
ВСУ уничтожили 16 танков, 24 ББМ и 790 оккупантов: потери РФ за сутки Фото: Генштаб ВСУ обновил данные по потерям РФ в Украине на 23 февраля (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Наталия Гурковская

По данным на утро четверга, 23 февраля, украинские военные ликвидировали за сутки 790 российских солдат, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 145850 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 16 танков и 24 ББМ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 23.02.23 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 145850 (+790) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 3350 (+16) ед,
  • боевых бронированных машин - 6593 (+24) ед,
  • артиллерийских систем - 2352 (+7) ед,
  • РСЗО - 471 (+0) ед,
  • средства ПВО - 244 (+1) ед,
  • самолетов - 299 (+0) ед,
  • вертолетов - 287 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 2029 (+3),
  • крылатые ракеты - 873 (+0),
  • корабли /катера - 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 5215 (+3) ед,
  • специальная техника - 228 (+2)

Как сообщалось, за прошедшие сутки, 22 февраля, ВСУ отразили около 90 атак противника. В то же время оккупанты провалили наступление на двух направлениях.

Также ВСУ разбили ДРГ противника, пытавшихся пересечь украинскую границу в Харьковской области, а также успешно контратаковали позиции боевиков ЧВК "Вагнера" возле Бахмута.

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