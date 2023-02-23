ВСУ уничтожили 16 танков, 24 ББМ и 790 оккупантов: потери РФ за сутки
По данным на утро четверга, 23 февраля, украинские военные ликвидировали за сутки 790 российских солдат, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 145850 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 16 танков и 24 ББМ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 23.02.23 ориентировочно составили:
- личного состава - около 145850 (+790) человек ликвидировано,
- танков ‒ 3350 (+16) ед,
- боевых бронированных машин - 6593 (+24) ед,
- артиллерийских систем - 2352 (+7) ед,
- РСЗО - 471 (+0) ед,
- средства ПВО - 244 (+1) ед,
- самолетов - 299 (+0) ед,
- вертолетов - 287 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 2029 (+3),
- крылатые ракеты - 873 (+0),
- корабли /катера - 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 5215 (+3) ед,
- специальная техника - 228 (+2)
Как сообщалось, за прошедшие сутки, 22 февраля, ВСУ отразили около 90 атак противника. В то же время оккупанты провалили наступление на двух направлениях.
Также ВСУ разбили ДРГ противника, пытавшихся пересечь украинскую границу в Харьковской области, а также успешно контратаковали позиции боевиков ЧВК "Вагнера" возле Бахмута.
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