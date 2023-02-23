В Луганской области сегодня относительная тишина на линии фронта: Гайдай назвал причину

Россияне в Луганской области понесли серьезные потери, поэтому сегодня на линии фронта фиксируют относительную тишину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Луганской ОВА Сергея Гайдая.

"Кременское направление россияне считают основным, поэтому бросают туда даже кадровых военных", - говорится в заявлении.

Гайдай отметил, что сегодня на линии фронта относительная тишина, потому что после последнего наступления оккупанты понесли потери в личном составе и технике.

"Настроение у коллаборантов в Луганской области сейчас деморализовано", - добавил глава области.

Также стало известно, что в оккупированном Луганске из школ грузовиками вывозят оборудование.