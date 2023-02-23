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В Луганской области сегодня относительная тишина на линии фронта: Гайдай назвал причину

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Луганская область, Четверг 23 февраля 2023 15:20
В Луганской области сегодня относительная тишина на линии фронта: Гайдай назвал причину Фото: В Луганской области сегодня относительная тишина на линии фронта (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Россияне в Луганской области понесли серьезные потери, поэтому сегодня на линии фронта фиксируют относительную тишину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Луганской ОВА Сергея Гайдая.

"Кременское направление россияне считают основным, поэтому бросают туда даже кадровых военных", - говорится в заявлении.

Гайдай отметил, что сегодня на линии фронта относительная тишина, потому что после последнего наступления оккупанты понесли потери в личном составе и технике.

"Настроение у коллаборантов в Луганской области сейчас деморализовано", - добавил глава области.

Также стало известно, что в оккупированном Луганске из школ грузовиками вывозят оборудование.

Напомним, что наступление армии РФ в Луганской области продолжается, однако максимальная его фаза еще не зафиксирована.

В районе Кременной российские войска наступали ротой танков и ротой пехоты. Но эта попытка прорыва завершилась сожжением вражеской техники.

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