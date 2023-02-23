G7 планирует выделить 39 млрд долларов помощи Украине в этом году

Страны G7 в 2023 году намерены выделить Украине как минимум 39 млрд долларов финансовой помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на документ, принятый по итогам встречи глав Минфинов и Центробанков стран G7.

"На 2023 год, согласно потребностям правительства Украины, мы увеличили наши обязательства бюджетной и экономической поддержки до 39 млрд долларов", - говорится в документе. В Бангалоре в четверг состоялась встреча глав Минфинов и Центробанков стран G7, а в пятницу состоится аналогичная встреча в формате стран Большой двадцатки (G20). В G7 входят Великобритания, Канада, Франция, Германия, Италия, Япония и США.