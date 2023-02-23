Громов назвал главные цели России на фронте до ближайшего лета

В войне против Украины Кремлю важно захватить ключевые населенные пункты Донецкой области. После этого он постарается удержать ее вместе с Луганской до лета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексея Громова в ходе брифинга.

"В ближайшей перспективе Кремлю важно захватить ключевые населенные пункты Донецкой области, а в дальнейшем - захватить до лета и удержать Донецкую и Луганскую области", - заявил Громов.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам главы ГУР МО Кирилла Буданова, Украину с середины и до конца весны ожидают решающие бои. Это со своей стороны станет переломным моментом в войне.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.