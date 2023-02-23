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Премьер Испании выступил в Раде

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Киев, Четверг 23 февраля 2023 16:06
Премьер Испании выступил в Раде Фото: премьер Испании выступил в Раде (t.me/yzheleznyak)
Автор: Иван Носальский

Сегодня, 23 февраля, премьер-министр Испании Педро Санчес в ходе своего визита в Киев выступил в Верховной раде.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на нардепа Ярослава Железняка в Telegram.

"В Раде сегодня происходит выступление премьер-министра Испании Педро Санчеса", - написал парламентарий.

При этом более подробные детали выступления главы испанского правительства пока неизвестны.

Обновлено 16:10

По словам Железняка, Санчес во время своего обращения к Раде заверил, что Испания остается вместе с Украиной.

"Вы сейчас проходите наиболее темные времена. Но помните, вы не одни в этой тьме. Мы с вами... Я надеюсь, что скоро вернусь уже в мирную Украину, где дискуссия будет о восстановлении и прогрессе", - заявил премьер.

Напомним, сегодня около 8 утра стало известно, что Санчес прибыл в Украину с рабочим визитом.

Также мы писали, что вчера, 22 февраля, Испания анонсировала передачу Украине шести танков Leopard 2.

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Испания Ярослав Железняк Верховная рада
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