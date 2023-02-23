ua ru
Чт, 23 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Минобороны РФ нафантазировали о готовящемся "вторжении" ВСУ в Приднестровье

Новина українською →
Четверг 23 февраля 2023 09:09
В Минобороны РФ нафантазировали о готовящемся "вторжении" ВСУ в Приднестровье Фото: в Минобороны РФ нафантазировали о готовящемся "вторжении" ВСУ в Приднестровье (facebook.com)
Автор: Руслан Гаращенко

Минобороны России выдало новые обвинения в сторону Украины. Там утверждают, что ВСУ якобы готовят "провокации" на территории Приднестровья.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Минобороны РФ.

"В ближайшее время киевский режим готовит вооруженную провокацию против Приднестровской Молдавской Республики, которая будет осуществлена подразделениями вооруженных сил Украины, в том числе с привлечением националистического формирования "Азов", - говорится в сообщении.

В оборонительном ведомстве страны-агрессора даже придумали сценарий готовящейся "провокации". Там заявили, что в качестве предлога для вторжения планируется инсценировка наступления российских войск с территории Приднестровья. Для это украинские бойцы якобы переоденутся в форму военных ВС России.

Стоит отметить, что украинская сторона не делала никаких официальных заявлений относительно возможных оперций на территории непризнанного Приднестровья.

Напомним, недавно украинская разведка перехватила план РФ по дестабилизации политической ситуации в Молдове.

После этого президент Майя Санду заявила о том, что Россия хочет с помощью людей с военной подготовкой и оппозиционных протестов сменить власть в стране.

Позже новый премьер Молдовы Дорин Речан выступил за необходимость демилитаризации Приднестровья, а также выдворения оттуда всех российских военных.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Молдова Война в Украине
NEWS
Без шансов на победу. Почему армия РФ вторая в мире, но только "на бумаге"
Без шансов на победу. Почему армия РФ вторая в мире, но только "на бумаге"
DAILY
Клуб без интереса. Чью сторону приняли постсоветские страны в войне РФ против Украины
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Клуб без интереса. Чью сторону приняли постсоветские страны в войне РФ против Украины