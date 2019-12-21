Газові домовленості з РФ та штурм будівлі суду: новини за 20 грудня

РФ погодилася виплатити Україні газовий борг, силовики штурмували будівлю Київського апеляційного суду, Кабмін заборонив гральний бізнес під виглядом лотерей. Детальніше про те, що сталося в п'ятницю, 20 грудня, - в матеріалі РБК-Україна

Росія погодилася виплатити Україні газовий борг у 3 млрд доларів, - Reuters

Російська сторона погодилася виплатити Україні 3 мільярди доларів боргу за рішенням Стокгольмського арбітражу. Про це повідомив помічник президента України Андрій Єрмак за результатами газових переговорів, передає РБК-Україна із посиланням на hromadske.

За його словами, попередньої угоди вдалося досягти на переговорах про транзит газу, що відбулися у Мінську, де був також присутній Єрмак. Деталі угоди будуть відомі на брифінгу в Офісі президента 21 грудня

Україна та РФ підписали протокол щодо транзиту газу і врегулювання претензій

На двосторонніх газових переговорах у Мінську Україна і Росія підписали протокол щодо транзиту газу та врегулювання претензій. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Повідомляється, що, за словами представника "Газпрому", в Мінську вдалося підписати документ, в якому йдеться про продовження транзиту. У Зеленського підтвердили газові домовленості з РФ і анонсували брифінг

Вбивство Шеремета: силовики штурмували будівлю суду (відео)

Поліція і нацгвардія штурмували зал Київського апеляційного суду, де перебувала Юлія Кузьменко, підозрювана у вбивстві журналіста Павла Шеремета.

Вранці 20 грудня суд переніс розгляд апеляції на її арешт через неявку прокурорів, однак вона сама, захист, волонтери та активісти, що її підтримують, відмовлялися покидати зал суду, вимагаючи засідання.

Після штурму Кузьменко та її адвоката примусово вивели із зали суду. Кузьменко вивезли в СІЗО, а розгляд апеляції перенесли на вівторок, 24 грудня. Будівлю суду розблокували.

ГПУ змінила групу прокурорів у справі Шеремета

Генеральна прокуратура України (ГПУ) оновила групу прокурорів, які здійснюють процесуальне керівництво у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета. Про це повідомляє прес-служба ГПУ.

Повідомляється, що процесуальний нагляд у виробництві забезпечують шість прокурорів ГПУ.

Кабмін заборонив гральний бізнес під виглядом лотерей

Кабінет міністрів України під час ранкового засідання у п'ятницю, 20 грудня, проголосував за заборону розповсюдження лотерей в ліцензійних умовах. Поліція перевірить всіх операторів державних лотерей.

У зв'язку з цим міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков розпорядився припинити діяльність нелегальних гральних закладів на території країни до 16:00 20 грудня

Зеленський різко відреагував на провал легалізації грального бізнесу.

Суд дозволив зняти електронний браслет з Гладковського

Вищий антикорупційний суд дозволив зняти електронний браслет з колишнього чиновника РНБО Олега Гладковського. Про це РБК-Україна розповів його адвокат Руслан Волинець.

За словами адвоката, терміни досудового розслідування справи Гладковського продовжені до травня 2020 року.

Гладковському інкримінують зловживання службовим становищем та недекларування доходів.

В Україні з'явилися нові 50 гривень: як вони виглядають (фото)

В Україні Національний банк випустив нову банкноту номіналом в 50 гривень. Це сталося 20 грудня. Її дизайн виконаний в тому ж стилі, що й купюри 100, 500 і 1000 гривень. В новій банкноті посилили захист від підробок.

Також НБУ ввів в обіг монети номіналом у 5 гривень.

Власників "євроблях" не штрафуватимуть до доступного розмитнення, - МВС

В українському уряді в питанні штрафів власників "евроблях" досягли компромісу, за умовами якого штрафи відкладаються до прийняття закону про доступне розмитнення. Про це йдеться в повідомленні Міністерства внутрішніх справ України в Facebook.

Закон про доступне розмитнення приймуть до весни.

Британський парламент схвалив угоду по Brexit

Парламент Великобританії в п'ятницю, 20 грудня, схвалив угоду прем'єр-міністра Бориса Джонсона і Європейського союзу, виходу країни зі складу ЄС (Brexit). Про це повідомляє Independent.

Угода по Brexit підтримали 358 депутатів, 234 проголосували "проти".

Заключні етапи ратифікації угоди по Brexit відбудуться після Різдва. Заключні етапи ратифікації угоди по Brexit відбудуться після Різдва.

Обмежать і перекриють: як працюватиме транспорт Києва на свята

Метро Києва під час свят змінить графік роботи, деякі станції закриють. Зміни торкнуться також графіка руху та маршрутів наземного транспорту, будуть перекриті деякі вулиці. Графік і транспортні маршрути на Новий рік та Різдво - у матеріалі Styler.