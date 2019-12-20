НБУ ввів в обіг монети номіналом у 5 гривень

Фото: монета 5 гривень (прес-служба НБУ)

Монета буде більше 2-гривневої на 2 міліметри

У п'ятницю, 20 грудня, Національний банк України (НБУ) ввів в обіг монету номіналом 5 гривень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.

Як зазначається, монета нового номіналу майже на 2 міліметри більше в діаметрі порівняно з 2-гривневої. Її вага становить 5,2 грама.

Як і на банкнотах відповідного номіналу, на тильній стороні монети зображений Богдан Хмельницький.

Монети повинні витіснити з часом 5-гривневі банкноти, але спеціально вилучати з обігу банкноти не будуть.

"Банкноти не потрібно спеціально обмінювати на монети, ними можна продовжувати розрахунок - при будь-яких обставинах вони залишаться дійсним платіжним способом. Монети замінять зношені та пошкоджені банкноти відповідних номіналів природним чином", - повідомили в Нацбанку.

Також з 20 грудня 2019 року введено в обіг оновлені банкноти номіналом 50 гривень, а з середини наступного року в обіг будуть введені монети номіналом 10 гривень.

Нагадаємо, в кінці квітня 2018 року Національний банк України ввів в обіг монети номіналом 1 і 2 гривні. Перед цим НБУ представив монетний ряд 1, 2, 5 і 10 гривень. НБУ планує поступово повністю замінити паперові банкноти від 1 до 10 грн монетами.