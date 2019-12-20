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Британський парламент схвалив угоду по Brexit

Новини » В світі     20.12.2019 - 16:51
Британський парламент схвалив угоду по Brexit
Фото: парламент Британії (facebook.com/ukparliament)

Угоду підтримали 358 депутатів британського парламенту

Парламент Великобританії в п'ятницю, 20 грудня, схвалив угоду прем'єр-міністра Бориса Джонсона і Європейського союзу, виходу країни зі складу ЄС (Brexit). Про це повідомляє Independent.

Угода по Brexit підтримали 358 депутатів, 234 проголосували "проти".

Заключні етапи ратифікації угоди по Brexit відбудуться після Різдва. При цьому нижня палата парламенту повинна буде до 9 січня затвердити законопроект, після чого він повинен буде схвалений верхньою палатою і королевою Великобританії.

Нагадаємо, вихід Великобританії з ЄС має відбутися 31 січня 2020 року. Після перемоги на виборах 12 грудня прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон заявив, що Великобританія в будь-якому випадку залишить ЄС в строк.

Після Brexit Великобританія увійде у перехідний період відносин з Євросоюзом, за який їм необхідно буде підписати нову торговельну угоду. При цьому уряд Великобританії встановила жорсткий термін для укладення угоди з ЄС, яка повинна бути узгоджена до кінця 2020 року.

Також РБК-Україна писало, що у Великобританії після 31 січня відмовляться від терміна Brexit. Крім цього припинить роботу міністерство з питань виходу Великобританії з ЄС.

У Британії відмовляться від терміна Brexit Великобританія встановила жорсткий термін для укладення угоди з ЄС
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