Кабмін заборонив гральний бізнес під виглядом лотерей

Фото: засідання Кабміну (РБК-Україна)

Поліція перевірить всіх операторів державних лотерей

Кабінет міністрів України під час ранкового засідання у п'ятницю, 20 грудня, проголосував за заборону розповсюдження лотерей в ліцензійних умовах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал прем'єр-міністра Олексія Гончарука.

За словами Гончарука, сьогодні уряд проголосував за скасування положень щодо розповсюджувачів лотерей в ліцензійних умовах, виключивши можливість поширення грального бізнесу під виглядом державних лотерей.

"Тепер заклади з гральними автоматами не зможуть нелегально працювати під виглядом державних лотерей, прикриваючись договорами передорученнями на розповсюдження державних миттєвих лотерей", - пояснив він.

Крім того, прем'єр-міністр дав доручення поліції почати перевірку діяльності всіх операторів державних лотерей на дотримання закону про заборону грального бізнесу, а Державна фіскальна служба повинна перевірити їх ліцензії.

Нагадаємо, вчора Верховна рада України ухвалила рішення про направлення на доопрацювання законопроекту №2285-д про легалізацію грального бізнесу. За таке рішення проголосували 243 нардепа. При цьому його прийняття у першому читанні підтримали лише 213 народних обранців.

Раніше уряд просив Раду прискорити розгляд законопроекту про гральний бізнес. В Кабміні наголосили, що в державному бюджеті на 2020 рік вже передбачено надходження коштів від регулювання у цих сферах.