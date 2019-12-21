Газовые договоренности с РФ и штурм здания суда: новости за 20 декабря

РФ согласилась выплатить Украине газовый долг, силовики штурмовали здание Киевского апелляционного суда, Кабмин запретил игорный бизнес под видом лотерей. Подробнее о том, что произошло в пятницу, 20 декабря, - в материале РБК-Украина

Россия согласилась выплатить Украине газовый долг в 3 млрд долларов

Российская сторона согласилась выплатить Украине 3 миллиарда долларов долга по решению Стокгольмского арбитража. Об этом сообщил помощник президента Украины Андрей Ермак по результатам газовых переговоров, передает РБК-Украина со ссылкой на hromadske.

По его словам, предварительного соглашения удалось достичь на переговорах о транзите газа, которые состоялись в Минске, где также присутствовал Ермак. Детали соглашения будут известны на брифинге в Офисе президента 21 декабря.

Украина и РФ подписали протокол по транзиту газа и урегулированию претензий

На двусторонних газовых переговорах в Минске Украина и Россия подписали протокол по транзиту газа и урегулированию претензий. Об этом сообщают российские СМИ.

Сообщается, что, по словам представителя "Газпрома", в Минске удалось подписать документ, в котором говорится о продлении транзита. У Зеленского подтвердили газовые договоренности с РФ и анонсировали брифинг.

Убийство Шеремета: силовики штурмовали здание суда (видео)

Полиция и нацгвардия штурмовали зал Киевского апелляционного суда, где находилась Юлия Кузьменко, подозреваемая в убийстве журналиста Павла Шеремета.

Утром 20 декабря суд перенес рассмотрение апелляции на ее арест из-за неявки прокуроров, однако она сама, защита и поддерживающие ее волонтеры и активисты отказывались покидать зал суда, требуя заседания.

После штурма Кузьменко и ее адвоката принудительно вывели из зала суда. Кузьменко вывезли в СИЗО, а рассмотрение апелляции перенесли на вторник, 24 декабря. Здание суда разблокировали.

ГПУ сменила группу прокуроров по делу Шеремета

Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) обновила группу прокуроров, которые осуществляют процессуальное руководство в деле по убийству журналиста Павла Шеремета. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

Сообщается, что процессуальный надзор в производстве обеспечивают шесть прокуроров ГПУ.

Кабмин запретил игорный бизнес под видом лотерей

Кабинет министров Украины во время утреннего заседания в пятницу, 20 декабря, проголосовал за запрет распространения лотерей в лицензионных условиях. Полиция проверит всех операторов государственных лотерей

В связи с этим министр внутренних дел Украины Арсен Аваков распорядился прекратить деятельность нелегальных игорных заведений на территории страны до 16:00 20 декабря.

Зеленский резко отреагировал на провал легализации игорного бизнеса.

Суд разрешил снять электронный браслет с Гладковского

Высший антикоррупционный суд разрешил снять электронный браслет с бывшего чиновника СНБО Олега Гладковского. Об этом РБК-Украина рассказал его адвокат Руслан Волынец.

По словам адвоката, сроки досудебного расследования дела Гладковского продлены до мая 2020 года.

Гладковскому инкриминируют злоупотребление служебным положением и недекларирование доходов.

В Украине появились новые 50 гривен (фото)

В Украине Национальный банк выпустил новую банкноту номиналом в 50 гривен. Это произошло 20 декабря. Ее дизайн выполнен в том же стиле, что и купюры 100, 500 и 1000 гривен. В новой банкноте усилили защиту от подделок.

Также НБУ ввел в обращение монеты номиналом в 5 гривен.

Владельцев "евроблях" не будут штрафовать до доступной растаможки, - МВД

В украинском правительстве в вопросе штрафов владельцев "евроблях" достигли компромисса, по условиям которого штрафы откладываются до принятия закона о доступной растаможке. Об этом говорится в сообщении Министерства внутренних дел Украины в Facebook.

Закон о доступной растаможке примут до весны.

Британский парламент одобрил сделку по Brexit

Парламент Великобритании в пятницу, 20 декабря, одобрил сделку премьер-министра Бориса Джонсона и Европейского союза по выходу страны из состава ЕС (Brexit). Об этом сообщает Independent.

Соглашение по Brexit поддержали 358 депутатов, 234 проголосовали "против".

Заключительные этапы ратификации сделки по Brexit состоятся после Рождества.

Ограничат и перекроют: как будет работать транспорт Киева на праздники

Метро Киева во время праздников изменит график работы, некоторые станции закроют. Изменения коснутся также графика движения и маршрутов наземного транспорта, будут перекрыты некоторые улицы. График и транспортные маршруты на Новый год и Рождество - в материале Styler.