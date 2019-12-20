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Україна та РФ підписали протокол щодо транзиту газу і врегулювання претензій

Новини » Політика     20.12.2019 - 20:37
Україна та РФ підписали протокол щодо транзиту газу і врегулювання претензій
Ілюстративне фото (колаж РБК-Україна)

Росія може продовжити транзит газу по українській території

На двосторонніх газових переговорах у Мінську Україна і Росія підписали протокол щодо транзиту газу та врегулювання претензій. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Повідомляється, що, за словами представника "Газпрому", в Мінську вдалося підписати документ, в якому йдеться про продовження транзиту.

"Російська і українська сторони підписали протокол домовленостей про продовження транзиту газу через територію України і врегулювання взаємних вимог", - сказав він.

Нагадаємо, раніше глава НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв розповів, що на переговорах про транзит російського газу обговорюється підписання гібридної угоди.

"Я сказав, що транзитний контракт - його підписання вкрай малоймовірно (до кінця року, - ред.) через терміни. Там йдеться про деякий гібридний варіант, який ми давно запропонували ... щоб ні в якому разі не переривати транзит газу в Європу ", - зазначив він.

Він також додав, що підписання нового контракту з транзиту газу займе мінімум місяць. За його словами, є технічне обмеження, згідно з яким підписання такого договору можливе не раніше, ніж через місяць.

Україна підписала газову угоду з Угорщиною за європейськими нормами
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