Власників "євроблях" не штрафуватимуть до доступного розмитнення, - МВС

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Закон про доступне розмитнення приймуть до весни

В українському уряді в питанні штрафів власників "евроблях" досягли компромісу, за умовами якого штрафи відкладаються до прийняття закону про доступне розмитнення. Про це йдеться в повідомленні Міністерства внутрішніх справ України в Facebook.

Повідомляється, що сьогодні пройшла нарада за участю прем'єр-міністра Олексія Гончарука, міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, міністра інфраструктури Владислава Криклія і голови громадської організації "Автоєвросила" Олега Ярошевича.

Згідно з домовленостями, Кабмін на засіданні 14 січня розгляне законопроекти про спрощення ввезення автомобілів і про припинення застосування штрафних санкцій за порушення порядку ввезення.

"Після засідання уряду це питання протягом місяця врегулюється у Верховній раді. Завдяки прийняттю цих двох законів, власники автомобілів на європейських номерах зможуть законним шляхом і доступно розмитнити і перереєструвати авто. До прийняття нових законів поліція штрафувати не буде", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше Верховна рада відстрочила екологічні вимоги "Євро-6" для нових авто. Вимоги даного стандарту відстрочені до 2025 року.