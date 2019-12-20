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Власників "євроблях" не штрафуватимуть до доступного розмитнення, - МВС

Новини » Політика     20.12.2019 - 16:34
Власників "євроблях" не штрафуватимуть до доступного розмитнення, - МВС
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Закон про доступне розмитнення приймуть до весни

В українському уряді в питанні штрафів власників "евроблях" досягли компромісу, за умовами якого штрафи відкладаються до прийняття закону про доступне розмитнення. Про це йдеться в повідомленні Міністерства внутрішніх справ України в Facebook.

Повідомляється, що сьогодні пройшла нарада за участю прем'єр-міністра Олексія Гончарука, міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, міністра інфраструктури Владислава Криклія і голови громадської організації "Автоєвросила" Олега Ярошевича.

Згідно з домовленостями, Кабмін на засіданні 14 січня розгляне законопроекти про спрощення ввезення автомобілів і про припинення застосування штрафних санкцій за порушення порядку ввезення.

"Після засідання уряду це питання протягом місяця врегулюється у Верховній раді. Завдяки прийняттю цих двох законів, власники автомобілів на європейських номерах зможуть законним шляхом і доступно розмитнити і перереєструвати авто. До прийняття нових законів поліція штрафувати не буде", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше Верховна рада відстрочила екологічні вимоги "Євро-6" для нових авто. Вимоги даного стандарту відстрочені до 2025 року.

Раді рекомендують відстрочити збільшені штрафи за ввезення "євроблях"
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