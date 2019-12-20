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Кузьменко примусово повернули в СІЗО після штурму суду

Новини » Суспільство     20.12.2019 - 18:00
Кузьменко примусово повернули в СІЗО після штурму суду
Фото: Юлія Кузьменко (РБК-Україна)

Розгляд апеляції перенесли на вівторок

Підозрювану у вбивстві журналіста Павла Шеремета Юлію Кузьменко та її адвоката примусово вивели із залу суду після штурму силовиків. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Кузьменко вивезли в СІЗО, а розгляд апеляції перенесли на вівторок, 24 грудня. Будівлю суду розблокували.

Зазначимо, раніше поліція і нацгвардія увірвалися в зал Київського апеляційного суду, де перебувала Кузьменко. Вранці суд переніс розгляд апеляції на її арешт через неявку прокурорів, однак вона сама і активісти, які її підтримували, залишалися в залі суду, вимагаючи розгляду клопотання. Всього суд блокували близько 100 людей.

Адвокат Кузьменко в апеляційній скарзі вказав, що рішення суду про арешт Кузьменко від 13 грудня 2019 року було прийнято з порушенням вимог кримінального процесуального закону.

Нагадаємо, 13 грудня Печерський районний суд міста Києва обрав запобіжний захід Юлії Кузьменко, яку підозрюють у виконанні вбивства журналіста Павла Шеремета, у вигляді утримання під вартою до 8 лютого 2020 року.

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