У Росії заявили, що газових суперечок з Україною більше не буде

Фото: Дмитро Козак (kremlin.ru)

Росія і Україна врегулювали взаємні претензії щодо газу

Віце прем'єр-міністр Російської Федерації Дмитро Козак, який входить до складу російської делегації на газових переговорах, заявив, що між Україною і Росією більше не буде судових позовів і суперечок. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Також він зазначив, що Україна і Росія врегулювали взаємні претензії щодо газу.

Нагадаємо, раніше виконавчий директор "Нафтогаз" Юрій Вітренко заявляв, що в Нідерландах арештовано майно "Газпрому" на 5 млрд доларів. "Нафтогазе" планують почати реалізацію цих активів навесні 2020 року.

Як повідомляло РБК-Україна, 28 лютого 2018 року Стокгольмський арбітраж виніс рішення за позовом "Нафтогазу" проти "Газпрому", згідно з яким російський газовий монополіст повинен виплатити українській стороні 2,56 млрд доларів компенсації за недопоставлений обсяг транзитного газу. Зараз борг зріс до 3 млрд доларів.

Раніше стало відомо, що за підсумками газових переговорів у Мінську 20 грудня Україна і Російська Федерація підписали протокол по транзиту газу і врегулювання претензій. Очікується, що політичне рішення відкриє шлях до підписання нового довгострокового контракту на транзит російського газу в Європу по території України.