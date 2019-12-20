Російський "Газпром" виплатить Україні 3 млрд доларів боргу грошима

Ілюстративне фото (УНІАН)

Деталі угоди будуть відомі на брифінгу в Офісі президента 21 грудня

Російська сторона погодилася виплатити Україні 3 мільярди доларів боргу за рішенням Стокгольмського арбітражу. Про це повідомив помічник президента України Андрій Єрмак за результатами газових переговорів, передає РБК-Україна із посиланням на hromadske.

За його словами, попередньої угоди вдалося досягти на переговорах про транзит газу, що відбулися у Мінську, де був також присутній Єрмак.

"Ми матимемо транзитний контракт на вигідних для України умовах. Завдяки цим домовленостям Україна отримає 3 мільярди доларів згідно з рішенням Стокгольмського арбітражу", - підтвердив Єрмак.

Він також уточнив, що російський "Газпром" виплачуватиме борг грошима, а не газом, як обговорювалося раніше.

Більш детально про ці домовленості щодо газу йтиметься під час прес-брифінгу в Офісі президента, яки попередньо заплановано на 21 грудня.

Нагадаємо, віце-президент Єврокомісії Марош Шефчович, який взяв участь у переговорах по газу, заявив, що Єврокомісія підписала раніше узгоджений між Україною і Росією протокол по транзиту газу. Шефчович уточнив, що угода дозволить отримати вигоду для кожної із сторін.

Раніше виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко повідомив, що на переговорах у Відні з транзиту газу Україна і Росія досягли попередньої домовленості. Кінцевого варіанту немає.

Додамо, що питання транзиту газу було розблоковано на двосторонній зустрічі президента України Володимира Зеленського з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним у рамках саміту в нормандському форматі. Зеленський 9 грудня сказав, що деталі угоди про транзит газу будуть обговорюватися на рівні радників.